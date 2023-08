Maintien d'une bonne hygiène bucco-dentaire: les méthodes indéniables à appliquer

Brosser ses dents régulièrement est essentiel pour maintenir une bonne santé. bucco-dentaire.

Voici quelques méthodes indéniables à appliquer pour un brossage efficace :

Choisir une brosse à dents adaptée

Opter pour une brosse à dents à poils doux pour éviter d'endommager l'émail des dents et les gencives. Ensuite, assurez-vous de changer votre brosse à dents tous les trois mois ou dès que les poils sont usés.

L'usage des pâtes dentifrice fluorées

Le fluor aide à prévenir la formation de caries et renforce l'émail des dents. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser une petite quantité de dentifrice sur les brosses à dents.

La bonne technique de brossage

Pour bien brosser vos dents, il faut placer votre brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport aux dents et à la gencive. Ensuite, vous effectuez des mouvements circulaires doux et courts pour nettoyer chaque surface des dents. En plus, n'oubliez pas de brosser également la langue pour éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine.

Le brossage des surfaces des dents

Assurez-vous de brosser à la fois la face externe, la face interne et la surface de mastication de chaque dent lorsque vous brosser vos dents. N'oubliez pas aussi les dents de sagesse lors du brossage.

L'échéance du brossage

Le brossage complet devrait durer environ deux minutes. À cet effet, vous divisez votre bouche en quatre sections et passez environ 30 secondes sur chaque section.

L'usage du fil dentaire ou une brossette interdentaire

Le brossage seul ne suffit pas à éliminer complètement la plaque dentaire. Pour ce faire, il est indispensable d'utiliser du fil dentaire ou une brossette interdentaire pour nettoyer les espaces entre les dents.

Le rincincage

Après le brossage, rincez-vous la bouche avec de l'eau ou un bain de bouche antimicrobien pour éliminer les résidus de dentifrice et de plaque dentaire. De plus, vous devrez brosser les dents au-moins deux fois par jour: matin et avant de se coucher. En outre, consulter régulièrement son médecin dentiste est aussi recommandé.

En suivant ces méthodes de brossage indéniables, vous pouvez maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et prévenir les problèmes tels que les caries, les gingivites et la mauvaise haleine.