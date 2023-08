Manifestations au Sénégal : Deux morts à Ziguinchor

Au Sénégal, les troubles qui ont suivi l'inculation de l'opposant Ousmane Sonko ont fait deux morts à Ziguinchor.

Sénégal : Inculpation d'Ousmane Sonko, déjà deux morts enrégistrés

Des heurts ont éclaté au Sénégal après l'inculpation de l'opposant Ousmane Sonko pour incitation et complot contre l'autorité de l'Etat. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins deux personnes ont perdu la vie lors d’affrontements à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Des barricades ont été érigées sur les principales artères de la cette capiale régionale.

Le gouvernement dissout le Pastef

Plutot lundi, le oguvernement sénégalais a annoncé la dissoulution du Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), parti fondé par Ousmane Sonko. Il est reproche à cette formation de l'opposition ses « fréquents » appels à des « mouvements insurrectionnels » qui ont fait de nombreux morts en mars 2021 et juin 2023. Ces menaces, poursuit le ministre de l’Intérieur, constituent « un manquement permanent et sérieux aux obligations des partis politiques».