Affaire "Aicha Trembler" : Willy Dumbo crache ses vérités !

Il a été taxé de faire l’apologie de la médiocrité sur le plateau de son émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. Après avoir craqué, Willy Dumbo a fait un direct pour répondre à tous ses détracteurs.

Willy Dumbo : À aucun moment, il n’a été question avec Aïcha Trembler de lui dire de venir sur un plateau télé’’

Willy Dumbo a eu tort d’annoncer dans un post l’arrivée de la nouvelle star des réseaux sociaux, Aïcha Trembler. Il ne savait pas quand en écrivant ‘’Aïcha tremblera bientôt’’, il allait avoir une vague d'attaques de nombreux internautes contre lui. La plupart de ces publications allaient dans le sens que le présentateur télé est l’un des instigateurs de la médiocrité sur les plateaux de télévision ivoiriennes et même sur la toile.

Ces messages sur fond d’injures ont sapé le moral de l’humoriste. Il a même craqué et a décidé de mettre une pause sans doute de ses sorties médiatiques ou de la télé. Internautes, collègues, artistes et autres célébrités ont adressé rapidement des messages de soutien à l’un des meilleurs animateurs de sa génération.

L'animateur du WAM a écouté les différents messages et a repris du poil de la bête. Willy Dumbo a fait pour la première fois un direct pour réagir face aux nombreuses critiques acerbes de ses détracteurs. ‘’Mon émission ‘’Willy à Midi’’, est une émission de divertissement et d’information. Elle a seulement une heure de programme sur Life TV. Elle ne peut pas abrutir toute une jeunesse. Nous avons une rubrique qu’on appelle ‘’Le 12 Chrono’’ et ‘’Sur les traces de…’’, qui font la promotion de l’excellence. Et lorsqu’on lance, les indicateurs sur la toile chutent’’, a expliqué Willy Dumbo.

“Je ne suis pas le seul ! La télé sur laquelle je travaille n’a pas de redevance. Qu’ils redirigent leurs batailles. Je ne changerai aucunement pour le plaisir de quelqu’un. À aucun moment, il n’a été question avec Aïcha Trembler ou avec qui que ce soit de lui dire de venir sur un plateau télé. Depuis le mardi 11 juillet, nous avons terminé la troisième saison de WAM. Tous ceux qui me connaissent savent que Aïcha Trembler n’allait pas passer. On ne l'a jamais contactée ni de dire payer son billet d’avion. Dans la médiocrité, on peut tirer du bon’’, a argué l'animateur ivoirien.