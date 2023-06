Côte d’Ivoire: Willy Dumbo désormais parmi les grands animateurs de la télévision

Willy Dumbo vient d’écrire son nom en lettres d’or dans le livre des présentateurs d’événements de grande envergure en Afrique. L’animateur a tenu de main de maître la présentation du concert de Ferre Gola à Kinshasa. Cette prouesse a été saluée par le journaliste-écrivain, Serge Bilé.

Serge Bilé encense Willy Dumbo: "J’aime son côté créatif et son intelligence à l’antenne"

L’animateur ivoirien, Willy Dumbo a assuré avec maestria, le samedi 24 juin, le concert de l’artiste congolais, Ferre Gola au stade des martyrs de Kinshasa.

Devant plus de 100. 000 personnes, le présentateur de l’émission ‘’Willy à Midi’’, a démontré aux yeux du monde, qu’il était capable de tenir en haleine une foule en délire en attendant le chanteur qu’on appelle affectueusement ‘’le Padre’’.

D’ailleurs, il avait lui-même annoncé sur sa page Facebook qu’il serait le présentateur du spectacle de Ferre Gola.

‘’À tous mes amis de Kinshasa, j'ai une bonne nouvelle. Je serai avec vous au stade des martyrs devant plus de 80.000 personnes pour présenter le concert historique de Ferre Gola. RDV le 24 juin à Kinshasa’’, avait-il écrit.

Ce jour-là, Willy Dumbo n’a pas tremblé pour sa toute première grande scène hors de la Côte d’Ivoire. Il a réussi un exploit et on peut le dire, il s’inscrit désormais parmi les grands animateurs comme Zogbo Junior, Konnie Touré Yves, Yves de Mbella, Consty Eka et bien d’autres qui sont cooptés pour présenter de grands événements en Afrique.

La démonstration extraordinaire de l’humoriste-animateur à tenir le micro devant de milliers de spectateurs, n’a pas échappé à de nombreuses personnes qui le félicitent et l’encouragent à aller encore plus loin dans le travail.

Le journaliste et écrivain franco-ivoirien, Serge Bilé n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Willy Dumbo. Dans une publication sur sa page Facebook le mercredi 28 juin, il l’a encensé.

‘’Ce matin, j’ai vu passer deux ou trois extraits du concert géant du chanteur congolais Ferre Gola à Kinshasa. C’est l’animateur ivoirien Willy Dumbo qui en assurait la présentation.

Bravo à l’un et à l’autre. Je suis surtout fan de Willy Dumbo, l’un des meilleurs de sa génération. J’aime son côté créatif et son intelligence à l’antenne. Il le sait. Je le lui ai déjà dit vis à vis.

Il est bon d’encourager les jeunes qui sortent du lot et qui prennent la relève des illustres pionniers de la télévision ivoirienne dont faisait partie mon défunt père’’, écrit-il.