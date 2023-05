Côte d’Ivoire : Willy Dumbo affole la toile avec ses anciennes photos

A l’occasion de la fête du travail, Willy Dumbo a rendu hommage aux hommes de médias qui lui ont tendu la perche dans sa carrière d’animateur radio et télé aujourd’hui.

Willy Dumbo rend hommage à ceux qui ont eu confiance en lui

Le talentueux humoriste, Willy Dumbo devenu animateur est reconnaissant envers tous ceux qui ont permis son ascension dans la carrière qu’il embrasse aujourd’hui depuis bien des années. A la faveur de la célébration de la fête du travail le lundi 1 mai, il a décidé de faire une rétrospective sur son parcours jusqu’à Life TV en rendant hommage à ces personnes qui lui ont tendu la perche.

Pour honorer ses bienfaiteurs, Willy Dumbo a publié sur sa page Facebook une série de photos avec des messages à chaque fois pour les remercier. ‘’2010/2011, ma toute 1ère télé à Source Africa TV. Merci papa Pasteur Kodjo Honorat, Dieu bénisse ton Ministère. J’espère que tu es fier de moi. Bonne fête du travail à toi’’, ‘’Vers 2013 / 2014 , mon rêve était de rentrer à la RTI la chaîne Nationale. Grâce à un Monsieur dont on parle peu, mais qui est pour moi l’un des plus grands producteurs de ce pays, j’ai pu réaliser mon rêve.

En 2014, en compagnie de Nel Jamila Officiel , je co-anime la rubrique Jamy et Willy dans l’émission à succès Music Actu du grand Mohamed Kanté ! Grand frère, merci de toujours m’apporter tes critiques constructives. Toi et moi on sait, c’est pas maintenant. Élévation à fond pour toi’’, ‘’2018, mon 1er ballon d’or télévisuel. Je me vois confier avec un contrat en bonne et due forme, une quotidienne (la plus importante de la RTI2) : Madame Monsieur Bonsoir. Est-ce qu’en regardant les photos là on a besoin de vous dévoiler le nom de ce grand homme du micro qui m’a donné une chance inouïe ? Non je ne pense pas car son talent et ses œuvres parlent à sa place. Mais bon pour la forme , je souhaite ici saluer avec déférence le grand Didier Bleou . Je me rappelle de la phrase qu’il m’a dite avant le 1er numéro : ‘’Je ne t’ai pas appelé ici pour faire comme … ou … non ? Je t’ai retenu pour ce que tu es , sois toi, le plus naturel possible. Tu es unique. Vié père merci pour tout et surtout Bonne fête du Travail’’,

‘’Puis il y a eu un Homme. Quelqu’un qui depuis des années m’observait de loin. Toutes les fois où on se rencontrait , il me disait : ‘’Tu as du talent , on doit bosser ensemble…Prépare toi’’. Jusqu’à ce qu’un jour au Plateau au cours d’une manif, il me voit et me dit : ‘’Passe au bureau’’. Est-ce que là là j’ai besoin de demander la raison ? Eusseu je suis un enfant ? Je me suis exécuté 2 jours après ! Je suis arrivé même 03 h avant l’heure H du RDV. Il m’a reçu , on a échangé rapidement… Pour moi c’était mort façon causerie là était chap …. Djaaaaa le lendemain, Monsieur Guyzo People (Actuel DP ) m’appelle et bim.

Le lundi 29 juin 2020, je suis ON AIR sur Life TV sur mon propre plateau avec un programme qui porte mon nom. Ma fan base s’accroît de plus en plus…. Un nouveau Willy est né , un Willy qui à Midi donne de la bonne humeur à des millions de téléspectateurs en direct. Il faut s’appeler Fabio Capello , le Kirikou du Plateau pour oser mettre quelqu’un qui était considéré comme un clown , à la télé à une heure stratégique. Ouais vieux tu es vraiment le ‘’Sorcier’’ de la Comm…Au début, ils te disaient de me jeter, de ne pas m’accepter , ils ne vendaient pas chère ma peau… mais tu me disais : ‘’fils je crois en toi fonce’’. Aujourd’hui, ça dure 03 saisons et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Merci du fond du cœur, Monsieur Fabrice Sawegnon. Il faut vraiment vous côtoyer pour découvrir la belle âme que vous êtes’’.

Une avalanche de commentaires d’encouragements et de félicitations d’animateurs, de directeurs de chaînes, etc., ont afflué sur les réseaux sociaux. Fabrice Sawegnon, l’actuel patron de Willy Dumbo à Life TV a aussi adressé un message. ‘’Merci Mon Willy ! C’est ton talent et ta résilience qui t’ont mené jusqu’ici. Bravo pour ce parcours unique ! C’est pahé c’est Côte d’Ivoire ! Sinon tu es le best ever. Le meilleur reste à venir. Bonne fête au travailleur acharné que tu es’’, répond-t-il à la publication.