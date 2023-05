Guitry : Comment Patricia Yao traduit en acte la vision du président Ouattara

Guitry, département situé dans la région du Lôh-Djiboua, connait une transformation majeure depuis ces dernières années, grâce au leadership de son actuel député-maire, l’honorable Patricia Yao, par ailleurs directrice de cabinet de Mme Dominique Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire.

Guitry: La Ministre Mariatou Koné inaugure plusieurs infrastructures scolaires en présence du Député-maire Patricia Yao

Week-end chargé pour le députée-maire de Guitry, l’honorable Patricia Yao, dans sa localité de Guitry, à quelques 173 Km d’Abidjan. Après avoir reçu, la veille, vendredi 28 avril 2023, Louis André Dacoury-Tabley, Ministre-Gouverneur du District du Gôh-Djiboua, dans le cadre d'une visite de travail, la vice-présidente de l’Assemblée nationale a reçu, samedi 29 avril 2023, Mme Mariatou Koné, Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation.

C’était dans le cadre d’une autre visite de travail qui a permis d’inaugurer plusieurs infrastructures éducatives à Guitry, doublée d’une campagne de sensibilisation contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants. Placée sous le parrainage de la Première Dame Dominique Ouattara, Présidente du CNS, cette journée a permis à l’illustre hôte du jour, de procéder à l'inauguration d’une salle multimédia au lycée moderne de Guitry; d’une école maternelle à l’Epp Dominique Ouattara; d’un bâtiment de 3 classes et six logements d’enseignants; et enfin d’un bâtiment de 3 classes à Petit Boundiali.

« Je voudrais réitérer mes remerciements et ma sincère gratitude à la Première Dame pour sa sollicitude à l’endroit de nos populations. Je voudrais aussi, remercier tous nos généreux partenaires et donateurs ( le Conseil du Café-Cacao, la coopérative SCINPA , les industriels du cacao , l’ONG « les amis de sanpedro » ainsi que le ministère de l'Emploi et de la protection sociale. Merci à Madame la Ministre Mariatou Koné pour sa présence effective à Guitry. Ce fut une journée agréable et mémorable pour les habitants de Guitry. Mes remerciements enfin aux personnalités et à l'ensemble des cadres du Lôh-Djiboua venus massivement nous soutenir », s’est réjouie Patricia Yao, au terme de la visite.

Candidate à sa propre succession à la mairie de Guitry…

Première femme députée de la commune de Guitry et de la sous-préfecture de Dairo-Didizo, élue maire de la commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations, Sylvie Patricia Yao s’est vue renouveler, en 2021, la confiance des populations qui lui ont accordé un second mandat à l’occasion des élections législatives.

Son amour pour la région du Lôh-Djiboua et son engagement à poursuivre et à accélérer les actions de développement local, particulièrement à Guitry, pour le bonheur des populations, lui ont value d’être reconduite candidate du RHDP (parti au pouvoir) pour les élections municipales à venir du 2 septembre 2023 dans la commune de Guitry.

À l'occasion d'une réunion bilan du conseil municipal de Guitry, tenue fin décembre 2022, la députée-maire avait, à juste titre, rappelé ses grandes actions réalisées dans sa localité et au delà dans toute la région du Loh-Djiboua. Un bilan, on ne peut plus, satisfaisant.

Un bilan qui parle de lui-même

Dans le domaine de l'éducation, on note la construction d'une vingtaine d’écoles primaires et préscolaires, la construction d'une salle multimédia au Lycée moderne de Guitry qui sera bientôt inaugurée, ainsi que des cantines scolaires et des logements pour les enseignants.

Au plan de la santé, ce sont 5 centres de santé qui ont été construits, 6 réhabilités et équipés, sans oublier les 12 ambulances, dont 3 remises dans le département de Divo à différentes structures hospitalières, dont la plus récente était l'ambulance médicalisée offerte au centre de santé urbain d’Ogoudou.

Au niveau de l'hydraulique et de l'électrification rurale, le Conseil municipal de Guitry, avec à sa tête Mme Patricia Yao, a réalisé deux (02) châteaux d’eau et quatre (04) forages pour HVA (Hydraulique villageoise améliorée). Trois (03) autres châteaux d'eau sont en construction dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo. Dans le domaine de l'électrification, il faut noter que tous les villages de la commune et des sous-préfectures de Guitry et Dairo Didizo, sont électrifiés.

Un parc à loisirs sera bientôt inauguré pour le bonheur des enfants mais aussi des parents. Autant de projets réalisés grâce à la sollicitude du président de la République, Alassane Ouattara, et à l’affection de la Première dame, Dominique Ouattara. « Je leur exprime ma sincère gratitude au nom des populations de notre circonscription électorale », ne manque-t-elle pas de se féliciter.