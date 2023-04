Côte d'Ivoire - Guitry: Patricia Yao annonce de bonnes nouvelles aux populations

Guitry sera en effervescence les 28 et 29 avril 2023. La ville va recevoir les visites de deux grandes personnalités, à savoir le Ministre-Gouverneur Louis André Dacoury-Tabley et Mme Mariétou Koné, Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation.

Guitry : Patricia Yao annonce les visites du Ministre-Gouverneur Louis André Dacoury-Tabley et de la Ministre Mariétou Koné

Au cours d'une rencontre, le samedi 22 avril 2023 avec les principaux responsables politiques et administratifs de Guitry et de Dairo Didizo, l'Honorable Patricia Yao a fait plusieurs annonces aux populations de sa circonscription électorale.

Mme le député-maire a annoncé l'arrivée, le 28 avril prochain à Guitry, du Ministre-Gouverneur du District du Gôh-Djiboua, Louis André Dacoury-Tabley.

Cette visite sera suivie, le samedi 29 avril, de celle de la Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, Mariétou Koné, qui vient pour l'inauguration de plusieurs infrastructures éducatives construites sous le magistère du maire Patricia Yao.

Placé sous le haut parrainage de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, par ailleurs Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), cet événement sera également l'occasion pour la ministre Mariétou Koné, de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le Travail et l'exploitation des Enfants.

Profitant de cette rencontre avec les populations, Patricia Yao a annoncé le début des travaux de construction de l'hôtel de ville de Guitry. Un projet qui deviendra réalité très bientôt, grâce à la sollicitude du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis d'obtenir un financement pour sa réalisation.

Concernant les élections municipales et régionales qui se tiendront le 2 septembre 2023, le maire sortant a informé l'auditoire, de sa désignation par son parti, le RHDP, comme candidate à la mairie de Guitry afin de poursuivre les projets de développement, entamés depuis son premier mandat.

Une annonce fortement acclamée par les populations qui se sont engagées à la reconduire à la tête de la commune au soir du 2 septembre prochain.

Avant de mettre un terme à la rencontre du jour, la "mère Teresa" du Lôh-Djiboua a offert deux motos et un véhicule de type 4×4 à ses collaborateurs afin de renforcer leur mobilité.