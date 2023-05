RHDP - Tiassalé: Avant les municipales, Alpha Sanogo dote ses équipes de matériel roulant

Le RHDP connait un regain de vitalité depuis l’élection d’Alpha Sanogo en qualité de secrétaire départemental du parti présidentiel à Tiassalé.

Tiassalé: Alpha Sanogo offre des motos à cinq responsables locaux du RHDP

Élu en juillet 2022, secrétaire départemental du RHDP à Tiassalé, Alpha Sanogo jouit d'un capital confiance auprès de la base militante qui l'a porté à la tête du parti au pouvoir dans la cité de la symbiose. Pour autant, le candidat désigné du RHDP aux municipales futures dans la commune de Tiassalé, ne dort pas sur ses lauriers. Le « Nanougnon » (homme généreux en langue dida) continue de faire parler son coeur au point d’être considéré par bon nombre des populations, comme un homme providentiel venu booster le développement du département de Tiassalé.

Le week-end dernier, le secrétaire départemental RHDP a bien voulu doter certains de ses collaborateurs de matériel roulant en vue de faciliter leur mobilité. Ainsi donc, cinq responsables du parti, à savoir l’ancien délégué de zone sous préfectoral et membre du cabinet, Djè Koffi Fiacre; l’actuel Délégué de zone sous-préfectoral, N’Goran Kouadio Lucien; le Secrétaire de section du quartier Cocody2 N’Da Ettien, Radji Hoba; l’informaticien du siège du parti, Koné Daouda; ainsi que le chef de cabinet, Yao Landry, ont reçu chacun, une moto.

Ces nouvelles acquisitions permettront à ces « vaillants soldats » du RHDP d’aller à la conquête de nouveaux militants et sympatisants en vue d’assurer une victoire écrasante à Alpha Sanogo au soir du scrutin municipal du 02 septembre 2023.

Et, comme Alpha Sanogo ne fait pas les choses à moitié, il est prévu, très bientôt, le tour des Secrétaires de sections qui ont contribué efficacement à l'enrôlement des militants sur la plate-forme e-militantrhdp. C’est donc à juste titre que Vincent Kassi Boni, élu départemental de Morokro sur la liste conduite par Alpha Sanogo, déclarait au lendemain des élections départementales du RHDP, ceci:

« Le choix de Alpha Sanogo a été consensuel au vu et au su de son leadership avéré. Au regard de toutes les actions de développement, qu’il a menées discrètement et qu’il continue à poser en faveur des populations de Tiassalé et même ailleurs, Alpha Sanogo est devenu le leader charismatique de Tiassalé, le cadre le plus sollicité à l’heure actuelle, le plus respecté, qui dégage une forte énergie ».