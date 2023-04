Côte d’Ivoire- Tiassalé: Le Dircab du Vice-président, Ahoutou, confie Alpha Sanogo au peuple baoulé

Pour sa candidature aux élections municipales à venir dans la commune de Tiassalé, Alpha Sanogo peut compter sur le soutien de la communauté baoulé. Le samedi 1er avril 2023, au cours d’une cérémonie d’hommage à Ahoutou Koffi Emmanuel, natif de la localité et actuel Directeur de cabinet du Vice-Président de la République, Alpha Sanogo a été confié à Nanan Kouakou Kouassi Thierry, Chef central des baoulé de Tiassalé.

Ahoutou Koffi Emmanuel, Directeur de cabinet du Vice-Président de la République, aux populations de Tiassalé: « Je donne l’assurance de soutenir mon jeune frère Alpha Sanogo »

Le rond-point du marché de Tiassalé a refusé du monde, samedi dernier, à l’occasion de la cérémonie d’hommage organisée par la communauté baoulé à l’honneur d’un de ses fils, Ahoutou Koffi Emmanuel, Directeur de cabinet du Vice-Président de la République,Tiémoko Meyliet Koné.

En présence du Docteur Aka Koffi Charles, représentant le ministre Pierre Dimba, président du conseil régional de l’Agneby-Tiassa; et du maire de Tiébissou, N’Dri Germain, Secrétaire général de l'Association des Cadres du Centre pour le Développement (Accd), représentant le ministre Amédé Kouakou, Ahoutou Koffi Emmanuel a d’abord exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en lui, ainsi qu’à toutes les personnalités publiques ou anonymes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à son ascension socio-professionnelle.

A ses parents de Sakassou dont il est originaire, venus en grand nombre, le Directeur de cabinet du Vice-président de la République a réitéré sa disponibilité à les servir et son souhait de bénéficier encore plus de leur confiance afin d’oeuvrer au développementnt de la "Cité royale" et son arrière-pays. « Je voudrais rassurer ceux de nos frères qui ont des doutes. Je ne suis pas un ambitieux égoïste et solitaire. Je veux travailler avec toutes les forces vives de notre département: les jeunes, les femmes, les chefs et les communautés qui y vivent », a-t-il tenu à rassurer.

Revenant sur le cas spécifique de Tiassalé, Ahoutou Koffi Emmanuel n’est pas passé par quatre chemins pour rassurer les populations, en particulier le Chef central des baoulé, Nanan Kouakou Kouassi Thierry, de son soutien entier au président de l’ONG Fleur de Lys, Alpha Sanogo, probable candidat du RHDP (parti au pouvoir) aux municipales prochaines à Tiassalé.

« A Nanan Thierry et à nos parents de Tiassalé, je donne l’assurance de soutenir mon jeune frère Alpha Sanogo. Nous sommes de la même maison. Nous oeuvrons ensemble au sein de l’ACCD à amplifier les bienfaits de la gouvernance du président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, dans nos localités respectives pour ‘’une Côte d’Ivoire Solidaire’’ », a confié Ahoutou Emmanuel.

Puis de renchérir: « (…) Je peux vous assurer de ma pleine disponibilité, le moment venu lorsque vous aurez choisi de briguer un quelconque poste électif ici à Tiassalé, de me mettre à vos côtés auprès de nos parents Baoulé mais également auprès de nos parents Elomouin auprès de qui j'ai une bonne écoute, une bonne audience pour qu'ensemble, nous gagnions.

Parce que ta victoire sera ma victoire parce que je n'envisage pas autre chose qu'une victoire. Parce qu'une victoire se construit, tu as su construire ta victoire en bâtissant des écoles, des centres de santé, des églises, des mosquées. Qu'est ce que le peuple veut ? Des hommes qui puissent améliorer leurs conditions de vie», a-t-il déclaré à propos d’Alpha Sanogo.