Emma Lohoues met en garde son homme: "Je ne souhaite pas que..."

Dans une vidéo qu’elle a postée en story sur son compte Instagram, Emma Lohoues a balancé un message subtil à son amoureux.

Côte d’Ivoire : Emma Lohoues s’adresse à son amoureux

Emma Lohoues est une influenceuse reconnue en Côte d’Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes. En plus de cela, elle est une femme d’affaires, actrice et animatrice télé. Elle a d’ailleurs présenté la première saison de la télé-réalité The Bachelor Afrique Francophone sur Canal+ Pop.

Il y a un mois, la maman de Koby était sur le plateau de Willy à Midi où elle a parlé un peu plus de sa vie privée. ‘’Quand je me regarde, je vois une femme qui cherche à réaliser ses rêves, une maman comblée. Je n’ai pas de regret, car j’estime que toutes les choses que j’ai pu faire mal ou bien, ont fini par faire de moi, celle que je suis aujourd’hui. Je suis amoureuse actuellement. J’ai envie de donner un petit-frère ou une petite-sœur à Koby mais pas maintenant’’, confiait-elle.

Affirmant être amoureuse, Emma Lohoues n’a pas donné le nom de celui qui fait battre son cœur. A travers une vidéo story sur son compte Instagram, l’ex d’Arafat DJ au volant de sa voiture, était en train de reprendre une chanson de la star nigériane Burna Boy en collaboration avec un autre artiste nigérian. Elle en a profité pour passer un message à celui qu’elle porte dans son cœur. ‘’Je ne souhaite pas que tu perdes mon temps’’, balance-t-elle.

Au-delà d’être une influenceuse appréciée, Emma Lohoues est également une jeune femme qui aime énormément faire la fête. Souvent, on l’aperçoit en train de s’amuser dans les clubs du District d’Abidjan. Elle est aussi amie à pas mal d’artistes ivoiriens et africains.

Malika Victoria