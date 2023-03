Côte d’Ivoire: 300 femmes de Tiassalé désormais outillées pour leur prise en charge

A la faveur de la célébration officielle de la Journée internationale des Droits de la Femme (JIF 2023) en Côte d’Ivoire, qui se tiendra le jeudi 30 mars 2023, à Abidjan, 300 femmes de Tiassalé ont bénéficié d’un programme de renforcement de capacités du 16 au 18 mars 2023.

Tiassalé: Après les jeunes, Alpha Sanogo réaffirme son soutien aux femmes

300 femmes de Tiassalé, issues des secteurs de l'esthétique, de la restauration, de l'agriculture et du commerce, ont vu leurs capacités renforcées durant trois jours de formation initiée par le président de l’ONG Fleur de Lys, Alpha Sanogo.

Le samedi 18 mars, celles-ci ont reçu leurs diplômes de fin de formation, en présence du préfet du département de Tiassalé, Koné Vakaba, qui a salué "l'humanisme" de M. Sanogo.

Le préfet n’a pas manqué d’indiquer que «l'idée maîtresse inscrite en filigrane dernière » cette formation, rejoint la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement, « de créer les conditions pour l'autonomisation des femmes».

Présidente de la Fondation Blakpa qui a dispensé la formation, Mme Ivoire Estelle Zadi a exprimé sa gratitude à l’endroit d’Alpha Sanogo et de son organisation non gouvernementale Fleur de Lys qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir et accompagner ce projet de formation.

Rassurant que les femmes formées peuvent désormais rivaliser avec les meilleurs dans leurs différents secteurs d'activités que sont l'esthétique, le commerce de détail, la restauration et l'agriculture; la présidente de la Fondation Blakpa a indiqué que les femmes du secteur du commerce de détail, peuvent également vendre en ligne à travers l'animation d'un site internet et de pages créées sur les réseaux sociaux, tout en ayant maîtrisé les concepts élémentaires indispensables à l'activité commerciale, comme elles l'ont démontré à travers un sketch.

Cette formation intervient après la formation en entrepreneuriat, en 2022, de 100 jeunes entrepreneurs exerçant dans la ville de Tiassalé, qui ont ensuite bénéficié d'un financement de 15 millions de FCFA grâce à Alpha Sanogo.

Un fonds logé dans une microfinance de la ville, devant leur permettre de s'autofinancer.

« Sache que ton action du jour s’inscrit dans la droite ligne de l’action gouvernementale et de la vision du Chef de l’Etat, SEM Alassane Ouattara, notamment en matière de promotion d’emplois des jeunes et surtout de promotion de l’entrepreneuriat (…) Oui cher ami, tu as agi dans le sens du développement. Tu as agi dans le sens du bien-être. Tu as agi dans le sens de l’épanouissement et du leadership transformateur des jeunes. Pour tout dire, tu as agi bien et utile. Merci à toi pour ton abnégation et ta volonté d’offrir à tous les jeunes de Tiassalé, les mêmes chances d’accès à un emploi et de réussite sociale », s’était félicité l’honorable Traoré Drissa, député de Ouangolodougou.