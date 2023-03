Agnéby-Tiassa : Le Conseil régional offre des vivres aux chrétiens catholiques d’Agboville

Une délégation du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, conduite par le conseiller régional, Niangoran Roger, a offert, mercredi 15 mars 2023, des vivres aux chrétiens catholiques d’Agboville. C’était au cours d’une cérémonie qui s’est tenue à la cathédrale Saint Jean-Marie Vianney de la ville, en présence du père curé, Sébastien Akélé, et de nombreux fidèles. Les vivres composés de sacs de riz et de sucre, de cartons de pâtes alimentaires et de bouteilles d’huile de table, ont été réceptionnés par Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’Agboville.

Ce geste, selon le représentant du président du Conseil, Dimba N’Gou Pierre, et son équipe, est pour témoigner leur solidarité à l’endroit de la communauté catholique qui traverse une période de pénitence et de recueillement.

« Le jeûne est un temps de prière, de pardon et de partage, qui conduit à la fête de Pâques. C’est donc, un moment spécial pour tout chrétien, enfant de Dieu que monsieur le ministre Pierre Dimba a voulu partager avec vous à travers des dons en vivres pour renouveler vos forces. Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, vous exhorte, par ailleurs en ce moment de prière, de cultiver l’amour, le pardon. Et ce, pour le vivre ensemble, gage d’unité et de cohésion sociale pour que vive la Côte d’Ivoire et la région de l'Agnéby-Tiassa », a souligné Niangoran Roger.

Débuté le 22 février dernier, avec le Mercredi des Cendres, le carême s’étendra sur une période de jeûne de 40 jours chez les chrétiens catholiques, en mémoire des 40 jours passés par Jésus-Christ dans le désert.

Plus qu’un moment de privation, le carême invite également à la prière, à la méditation, au partage, à l’ouverture vers l’autre. Il prend fin le 09 avril prochain, jour de Pâques.

Prenant la parole, Mgr. Alexis Touably Youlo a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du Conseil régional, avant de formuler des bénédictions pour le succès des projets.

« Nous venons de vivre un moment d’une importance capitale parce qu’il s’agit de rencontre fraternelle et de partage. Donc, d’amour fraternel et l’amour fraternel est ce qu’il y a de plus important. À travers ce geste, c’est l’amour qui s’est manifesté, qui nous uni ici, à Agboville.

Alors, je suis très heureux et je rends grâce au Seigneur et je dis un grand merci à notre frère, monsieur le ministre Dimba, président du Conseil régional et ses collaborateurs pour ce geste de partage. Merci aussi, pour tout ce qu’ils font pour le développement de notre région, pour le vivre ensemble, la cohésion sociale. Notre rôle à nous autres, est de prier pour que le Seigneur les assistent pour accomplir et réussir leur mission », a confié le président de la Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest (CERAO, RECOWA en anglais).

Tizié TO Bi

Correspondant régional