Rififi au RHDP-Bagoué/ Alpha Yaya à Koné Bruno: "Arrêtez de combattre Mariatou KONÉ"

TOURÉ Alpha Yaya, cadre de la région de la Bagoué, Député des localités Gbon-Kolia-Sianhala et maire de la commune de Gbon a apporté un droit de réponse au Ministre KONÉ Bruno suite à ses interventions dans le journal Le SURSAUT. Le Ministre s’était adressé à travers ce journal aux cadres, acteurs politiques et aux populations de la Bagoué.

Touré Alpha Yaya dénonce la suprématie du pouvoir de Koné Bruno dans la Bagoué

« Ceux qui m’attaquent aujourd’hui ne me connaissent pas. Je ne suis pas le genre de politicien qui fait la politique par le mensonge. Notre mission est d’emmener le développement partout dans notre région », a déclaré Koné Bruno.

En effet, les déclarations du Ministre Bruno Nabagné Koné ont révélé qu’il y a de l’eau dans le gaz malgré une apparence d’union et d’unité entre les protagonistes acteurs de la politique de la région de la Bagoué.

À l’instar des autres régions minées par les conflits de leadership politique, la Bagoué ne fait pas exception à la règle. C’est ce qui se confirme avec l’intervention de TOURÉ Alpha dans une vidéo depuis sa page Facebook en réponse à KONÉ Bruno.

Il s’indigne des déclarations du Ministre avec des propos ci-après sans langue de bois et loin de l’euphémisme :

"Vous êtes fait de caillot de sang et vous finirez poussière"

« Nous vous connaissons. Vous êtes fait de caillot de sang et vous finirez poussière. Quelles sont vos réalisations dans la région en votre qualité de Cadre, Ministre et acteur politique ? Vous vous attribuez la réalisation du bitume de la voie Boundiali-Tengrela, les connexions hydrauliques et électriques de la région.

Ces projets ont été réalisés par le Président Alassane OUATTARA. Nous sommes passés de 40% à plus de 90% d’électrification. Vous êtes arrivé en 2011 en Côte d’Ivoire. Le combat politique du Président OUATTARA n’a pas commencé en 2011. Alors un peu de respect pour vos devanciers cadres et acteurs politiques de la région.

Malgré mes faibles moyens matériels et financiers, j’ai fait des dons sociaux et réalisé des infrastructures économiques, éducatives, sanitaires, culturelles et religieuses dans les 27 localités de ma circonscription, notamment une ambulance, des centres de santé, mosquée, écoles, reprofilage des routes et diverses actions sociales.

Qu’avez-vous fait du haut du phénix de la république ? Je mets quiconque au défi de me présenter une réalisation du Ministre Bruno dans les 172 localités de la région. Vous avez divisé les cadres. Alors arrêtez de salir, de détruire mon image. Notre seul ennemi commun est la pauvreté pandémique de nos populations. Je n’attends rien de vous.

"Vous ferez mieux de vous battre pour la conservation du pouvoir en 2025"

Je remercie Dieu du peu qu’il m’a donné. Vos ennemis et adversaires sont ailleurs. Ce sont ceux qui veulent prendre le pouvoir en 2025. Alors vous ferez mieux de vous battre pour la conservation du pouvoir en 2025 au lieu de défendre vos intérêts égoïstes par la division.

Pour le rappel de mémoire, c’est moi, le même Alpha qui vous ai défendu honoré devant un parterre de cadres de la région lorsque le Président de la République devrait faire la visite d’Etat dans la Bagoué. Le choix du représentant des cadres pour présenter les civilités au Président de la république ne s’était pas porté sur vous. C’est moi qui vous ai défendu contre vents et marées devant les hauts cadres pour que vous soyez leur représentant.

Vous m’avez remercié à cet égard. Mariatou KONE respecte tout le monde. Elle est taciturne calme et respectueuse. À l’exception de vous, elle est en train de réaliser un projet d’usine de noix de cajou qui va employer plus de trois mille jeunes. Arrêtez de la combattre.

Comment pouvez-vous saboter l’acte social qu’elle a posé en offrant au nom du Président de la République 5 véhicules de type 4X4 aux Chefs de cantons de la région ? Faire une pétition avec les signatures de certains Chefs de canton pour contester ce don sous le prétexte qu’il créera de la division est un acte honteux et regrettable.

"Démissionnez !"

Si vous ne pouvez pas aider, alors laissez tranquille ceux ou celles qui le font. Par ailleurs, vous avez proposé 200 millions au Président du conseil régional Siama BAMBA en contrepartie de l’éjection de sa candidature aux élections régionales prochaines. Vous vous attribuez égoïstement tous les pouvoirs : Ministre, député, Responsable RHDP régional, Président du conseil régional. Que sais-je encore ?

À l’inauguration de l’hôtel de ville de Boundiali, le Ministre KONÉ Dossongui nous a réunis pour une réconciliation, pour faire la paix. J’ai fait ma part pour préserver cette paix en l’édifiant par la présence du Chef de canton de Gbon et moi-même chez vous. Mais quand je découvre le rapport et les manigances que vous avez faits pour que je ne sois pas le candidat du RHDP dans ma commune de base je suis exaspéré.

Je mets en garde tous ceux qui entourent le ministre dans sa communication malsaine car nous pouvons aussi salir son image par les mêmes moyens de communication. Vous ne pouvez pas acheter ma dignité, mon honneur monsieur le Ministre avec de l’argent. Comment osez-vous me proposer de l’argent pour que je renonce de candidater ?

Vous devriez protéger votre dignité devant les hauts cadres de la région. Retenez que si le parti ne retient pas ma candidature, alors je serai un candidat indépendant et j’en aviserai le Président de la République qui par ailleurs a recommandé que les Maires sortants soient retenus. Vous stipulez que vous êtes un homme heureux sans être Ministre ; alors démissionnez !

"Faites la paix avec la Ministre Mariatou KONÉ, la députée Mariam TRAORÉ"

Je vous demande solennellement de faire la paix avec la Ministre Mariatou KONÉ, la députée Mariam TRAORÉ. Comment comprendre que vous êtes en rupture de ban avec les hauts cadres de la région ? Revoyez votre attitude et faites la paix avec les autres. « Porter un caleçon à un éléphant est une grande bravoure, échouer de le lui porter est aussi un grand acte… ».

Faire croire aux populations en vous arrogeant les honneurs des projets réalisés dans la région parce que vous parlez à l’oreille de vos collègues ministres n’est qu’un leurre. Seul le président de la République est l’initiateur et le donneur d'ordre de ces réalisations.

Hormis les réalisations étatiques quelles sont les vôtres personnelles dans la région ? Sachez qu’avant vous, il y avait des hommes politiques et cadres qui ont fait de leur mieux dans la région. Il y en aura aussi après vous. Le monde reste et demeure une permanence de mutation générationnelle. »

Tels sont les propos du député TOURE Alpha Yaya. Le ver est dans le fruit dans beaucoup de régions. Le Présidium du RHDP doit y veiller et penser courageusement à l’extraire avant qu’il ne soit trop tard.

Propos recueillis par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora

Fils de la Région de la Bagoué.