Côte d’Ivoire : Saisie de l’assurance-vie de Soro, ses avocats contestent

Il y a quelques jours, la nouvelle de la saisie de l’assurance-vie de Guillaume Kigbafori Soro a alimenté l’actualité. Les avocats de l’ancien président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire contestent la décision judiciaire.

Côte d'Ivoire : Après la saisie de l’assurance-vie, les avocats de Guillaume Soro réagissent

La nouvelle à fait grand bruit. Le juge français des libertés et des détentions a donné son accord pour la saisie de l’assurance-vie appartenant à Guillaume Soro. L’assurance porte sur la somme de 150 millions de francs CFA.

Les avocats de l’ex-chef rebelle ivoirien contestent la décision de justice. "Pour autoriser cette saisie, les juges français se sont fondés sur une note du 25 novembre 2020 du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, signée sous la dictée de M. Jean-Yves LE DRIAN, dont on connait le mépris pour certains gouvernements africains. Selon cette note, M. Guillaume K. SORO n’était pas Premier ministre du 6 décembre 2010 au 11 avril 2011, en raison d’une vacance du gouvernement, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune immunité", ont commenté les avocats dans un communiqué.

Ils poursuivent en soulignant que la décision de saisie ne tient pas compte de la souveraineté de la Côte d’Ivoire, principe de la séparation des pouvoirs qui permet une immixtion inacceptable et intolérable de l’exécutif français dans le judiciaire, de la jurisprudence française et de la Cour internationale de justice, de la position du président et du gouvernement français au pouvoir à cette période et la position du procureur de la République de Paris.

"Pour l’ensemble de ces raisons sus-mentionnées, nous portons donc désormais notre contestation devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, et nous emploierons tous les moyens de droit adéquats en vue de contester cet arrêt rendu par la Cour de cassation afin de rétablir les droits de M. Guillaume K. SORO", indiquent Me Affoussy Bamba et Me Robin Ronsard.