Côte d'Ivoire: 249 militaires quittent les rangs, voici leurs points de chute

Le Colonel Julien Yao Kouassi a participé à la cérémonie de mise à disposition des militaires retenus pour la reconversion dans les emplois de la Fonction Publique ce mercredi 15 mars 2023 à la salle de Conférence de l’Etat-Major Général des Armées.

128 militaires rejoignent la Direction Générale des Affaires Maritimes et portuaires

Ce sont 249 militaires qui intégreront les eaux et forêts, les Affaires Maritimes et l’administration pénitentiaire au titre de la reconversion en application du Code de la fonction militaire en son article 94 de la loi de programmation militaire 2016- 2020. Une occasion pour le Ministre d’Etat, ministre de la Défense, M. Téné Brahima OUATTARA de remercier les ministères partenaires à cette opération de reconversion.

« Je vous remercie d’avance pour l’accueil que vous réserverez à vos frères et sœurs qui vous rejoignent après avoir choisi de poursuivre leurs aventures professionnelles à vos côtés. Je voudrais vous assurer quant à leur dévouement et leur engagement au travail. Leurs expériences professionnelles dont nous avons bénéficiées depuis plusieurs années, seront leurs atouts à vos côtés», a-t-il déclaré.

Il s’est ensuite adressé au personnel militaire appelé à la reconversion de la fonction publique en ces termes: « dès cet instant, vous devenez les ambassadeurs des forces armées de Côte d’Ivoire auprès de ces institutions devant vous accueillir. Votre abnégation au travail devra vous valoriser. Soyez donc humbles, disponibles, loyaux et travailleurs. L’esprit de fraternité d’arme qui vous a animé tout au long de votre carrière militaire, va se poursuivre dans le nouvel environnement qui vous accueille».

Parmi ces militaires, 128 ont choisi d’intégrer l’effectif de la Direction Générale des Affaires Maritimes et portuaires (DGAMP). La liste a été réceptionné par le Directeur de Cabinet du Ministre des transports représentant le Ministre Amadou Koné à cette cérémonie. Le Chef d’Etat-major Général des Armées, le général des corps d’armées Lassina Doumbia a prodigué des conseils aux 249 militaires qui quittent les rangs, leur demandant d’être des exemples dans leurs nouveaux services.

« Soyez des militaires disponibles, disciplinés, dévoués à la tâche et toujours au service de l’Etat. Vos principaux atouts seront vos expériences d’anciens militaires empreints de rigueur et de probité. Ces acquis seront d’un apport certain pour réussir votre nouvelle vie», a-t-il déclaré. La cérémonie a pris fin par un cocktail.

Avec Sercom DGAMP