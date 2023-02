Burkina Faso : Les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons réinhumés

Le gouvernement, par un communiqué en date du 3 février 2023, porte à la connaissance du peuple burkinabè et de l’opinion internationale que la réinhumation des restes mortels du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987, se déroulera à Ouagadougou sur le site du Mémorial Thomas Sankara (ex-Conseil de l’Entente).

Des funérailles dignes pour le capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons

C’est le dénouement heureux et tant attendu pour le père de la révolution burkinabé et de ses compagnons d’infortune qu’on pouvait espérer. En effet, la décision de la réinhumation sous cette forme est le fruit de concertations au sein des Forces Armées représentées par le Bureau de Garnison de Ouagadougou et la Justice militaire et élargies aux familles des victimes, à la Mairie de Ouagadougou, aux Autorités coutumières et religieuses ainsi qu’au Comité International du Mémorial Thomas Sankara.

Par conséquent, après mûres réflexions et consultations, il a été décidé d'engager le processus d'organisation des funérailles, qui conduira à une réinhumation en février 2023.

Réinhumation courant février 2023 pour Thomas Sankara

Sur décision du juge d’instruction, les corps du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons de la Révolution démocratique et populaire (RDP) que sont Paulin BAMOUNI, Bonaventure COMPAORE, Gannoaga Frédéric KIEMDE, Sibiri Patrice ZAGRE, Christophe SABA, Paténéma SORE, Emmanuel BATIONO, Hamado OUEDRAOGO, Der SOMDA, Noufou SAWADOGO, Wallilaye OUEDRAOGO, Abdoulaye GOUEM avaient été exhumés, le 25 mai 2015, pour les besoins de la procédure judiciaire.

Maintenant que le procès est terminé, la prochaine étape est la réinhumation honorable des restes des martyrs de la Révolution d'août. A cet effet, le gouvernement, après avoir pris des mesures conservatoires et obtenu les garanties de faisabilité nécessaires, a engagé le processus d'organisation des obsèques, qui seront réinhumées en février 2023.

Que les âmes des défunts Sankara et de ses compagnons reposent en Paix

La réinhumation suivra les rites funéraires traditionnels, suivis de cérémonies religieuses et militaires. Elles seront suivies de cérémonies commémoratives nationales et internationales pour les victimes le 15 octobre 2023.

Le gouvernement remercie tous les acteurs qui ont contribué à cette décision qui respecte les impératifs militaires, coutumiers, sécuritaires, communautaires et techniques. Ses pensées vont à sa famille et il se tient aux côtés de tout le peuple burkinabè dans ce devoir de mémoire.

Les détails pratiques et le chronogramme du volet organisationnel seront communiqués ultérieurement. Toujours selon le communiqué, le gouvernement de la Transition invite les familles des martyrs, les personnes vivant au Burkina Faso, les Burkinabè vivant dans la diaspora burkinabé et les amis de la Nation des Hommes intègres à participer pleinement aux différentes cérémonies prévues. Il a exprimé l'espoir que les âmes des disparus reposent enfin en paix sur la terre libre du Burkina Faso.

Pierre Edouard Ouedraogo