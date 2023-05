Etats-Unis : Serena Williams enceinte de son deuxième enfant

La championne de tennis américaine, Serena Williams, est apparue sublime à l’édition 2023 de la soirée gala du Met. Elle en a profité pour annoncer sa seconde grossesse.

Serena Williams attend un second enfant

Les stars américaines et européennes profitent souvent des grandes cérémonies pour faire des surprises ou annoncer des nouvelles. Aux Etats-Unis, chaque année et le premier du mois de mai, il est organisé le gala du Met au Metropolitan Museum of Art de New York. Pour l’édition 2023, plusieurs célébrités venues des quatre coins du monde, ont répondu massivement à cette soirée gala.

Parmi les personnes publiques qui ont foulé le tapis rouge, il y avait Rihanna, Marion Cotillard, Angèle, Charlotte Casiraghi, Carla Bruni-Sarkozy et l’ancienne numéro 1 de tennis, Serena Williams. La championne de tennis de 41 ans qui a tout récemment pris sa retraite, s'est présentée aux côtés de son mari Alexis Ohanian. C'est dans une robe noire près du corps, au décolleté plongeant, avec le bas en tulle blanc, associée à une petite veste, que Serena williams est apparue avec un ventre très arrondi.

Quelques heures auparavant sur son compte Instagram, celle qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem et nombre de médailles d'or aux Jeux olympiques, a dévoilé sa seconde grossesse. La tenniswoman avait hâte d’avoir un deuxième enfant.

‘’Au cours de l'année dernière, Alexis et moi avons essayé d'avoir un autre enfant, et nous avons récemment reçu des informations de mon médecin qui m'ont rassurée et m'ont fait sentir que lorsque nous serons prêts, nous pourrons agrandir notre famille’’, avait-elle confié à un magazine américain.

Mais, ce n’est pas la première fois que Serena Williams se présente avec un ventre arrondi au Metropolitan Museum of Art de New York. En 2017, elle l'avait déjà fait avant de donner naissance, la même année, à sa première fille dont le prénom est Olympia.