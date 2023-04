Côte d’Ivoire : Le rappeur français Booba fait un faux bond à willy à Midi

Booba a fait parler de lui en Côte d’Ivoire. Invité pour participer à une émission spéciale de Willy à Midi, le Duc de Boulogne a posé un lapin à tous les téléspectateurs en répondant absent.

Booba brille par son absence à Willy à Midi

Le chanteur français, Booba, est au nombre des artistes qui ont été choisis par Gaou Productions pour faire une prestation à la quinzième édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA).

Mais le Duc de Boulogne est connu pour être un artiste mêlé à de nombreux clashs et bagarres avec d’autres artistes et célébrités françaises.

Déjà à Abidjan, le phénomène Booba se dévoile. Ainsi, une émission spéciale Willy à Midi a été conçue samedi 29 avril à 11h 30 mn avec comme invité spécial, le rappeur français.

L’émission a commencé normalement avec une sélection musicale proposée par deux DJ. La doublure de Willy Dumbo, Boris Gouma, a échangé avec une jeune femme DJ en attendant l’arrivée de Booba pour terminer l’émission.

Malheureusement, jusqu’à quatre minutes de la fin de Willy à Midi, Willy Dumbo fait irruption sur le plateau pour annoncer finalement l’absence du Duc de Boulogne.

Il a mis tous les téléspectateurs dans la désolation et l’animateur dans une situation embarrassante. Et Willy Dumbo de déclarer tout confus.

‘’Au nom de Life TV et de Gaou Productions grâce à qui nous avons fait le spécial WAM pour l’artiste que vous aimez, adorez, nous présentons nos excuses à tous les téléspectateurs. Malheureusement, l’émission va se terminer sans Booba. Nous allons faire un communiqué les jours à venir avec tout le comité d’organisation et les responsables de Universal Music pour expliquer en long et en large pourquoi Booba n’est pas venu à l’émission de Willy à Midi’’.

Mais avant, l’affiche de l’émission avait été postée sur les réseaux sociaux, et justement Booba l’avait commenté en disant :

‘’Booba est surtout au lit’’. C’était prévisible! Le rappeur français controversé a brillé par son absence. Vu également qu’il a joué la veille sur la scène du FEMUA.