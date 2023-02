Femua 2023: Booba et Ferré Gola à Abidjan, A'Salfo félicité par Mme Ouattara

La première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé la cérémonie de lancement du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua 15), jeudi 16 février 2023, au Sofitel hôtel ivoire de Cocody.

Femua 15 - Dominique Ouattara : ‘’Magic System fait un travail exceptionnel tant sur le plan artistique que social"

Le Femua 15 aura lieu du 25 avril au 30 avril 2023 autour du thème : ‘’Sécurité alimentaire et agriculture durable’’. La ville de Bouaké, à l’honneur, accueillera le Femua décentralisé. L’épouse du chef de l’État, Dominique Ouattara, a expliqué avoir accepté d’associer son image à cette cérémonie du fait du sérieux du groupe Magic System, initiateur de ce festival depuis 2008. ‘’ J'ai tenu à venir ce soir pour soutenir nos amis Magic System parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le Femua, tant sur le plan artistique et social. Je suis venu leur apporter tout mon soutien. Je sais que cette 15è édition sera encore un succès. Je leur envoie tous mes encouragements’’, a-t-elle déclaré.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a relevé les apports indéniables du Femua dans la promotion de la culture ivoirienne. Elle a salué et félicité les initiateurs pour avoir hissé haut le drapeau de la Côte d’Ivoire. ‘’Nous sommes fiers de vous pour l’ensemble des actes que vous posez’’, a-t-elle témoigné. Le commissaire général du festival, A'salfo, a témoigné toute sa gratitude au couple présidentiel qui permet à ce festival de se pérenniser. Le lead vocal des quatre Gaou d’Abidjan, a également eu une pensée spéciale pour les défunts Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko qui, à l’en croire, ont été pour beaucoup dans le rayonnement de ce festival.

Didi B, Roselyne, Ks Bloom et Samy Succès sur la même scène

Ce sont plus de 100 artistes qui vont se succéder à Abidjan et à Bouaké. A savoir Bouba, Ferré Gola, Didi B, Baaba Mal, Singuila, KS Bloom, Roseline Layo, Safarel Obiang, Alesh prix découverte Rfi, Samy Succès, etc. Le volet social de ce Femua sera la construction de deux écoles. Ce qui va faire passer à 10 le nombre d’écoles construites grâce au Femua.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci