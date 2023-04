Côte d’Ivoire : Mix 1er répond à une femme qui prétend être sa mère

Une femme sortie de nulle part a affirmé, dans une vidéo qui circule sur la toile, être la mère de l’artiste Coupé-décalé, Mix 1er. Ce dernier a fait une publication pour faire une mise au point.

Une femme mysterieuse affirme être la maman de Mix 1er

Le chanteur Coupé-décalé, Mix 1er est vraiment embarrassé par une situation à laquelle il s’y attendait le moins. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle une dame affirme mordicus qu’elle est la mère de l’artiste.

Mix Premier qui a eu écho de la vidéo, a réagi très rapidement dans un post pour mettre les choses au clair.

‘’Je m'adresse à vous aujourd'hui pour clarifier une situation qui a ému bon nombre d'entre vous. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux, montrant une femme âgée prétendant être ma mère et affirmant avoir été abandonnée par moi. Il est important de mettre les choses au clair. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer : cette femme n'est pas ma mère. Ma maman se porte très bien, et nous entretenons une relation pleine d'amour et de soutien mutuel. Ceux qui connaissent personnellement ma mère l'ont tout de suite compris. Je n'avais jamais rencontré cette femme avant la diffusion de cette vidéo’’, précise-t-il.

Cependant, sensible aux difficultés de cette bonne femme, le chanteur Coupé-décalé a décidé de voler à son secours.

‘’En effet, je considère chaque femme, chaque maman, avec respect et amour, et je suis profondément touché par les difficultés qu'elle traverse. J'ai demandé instamment à la personne ayant partagé cette vidéo de bien vouloir la retirer, car elle propage des informations erronées qui peuvent nuire à ma famille et à ma réputation. Je vous remercie infiniment pour votre compréhension et votre soutien indéfectible. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et continuer à vivre des moments inoubliables grâce à notre passion commune. Avec tout mon amour et mon profond respect pour chacune et chacun d'entre vous’’, avance-t-il.