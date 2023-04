Côte d’Ivoire/ PRIMUD d'or: Safarel, Mix 1er et Kerozen ont reçu leurs maisons

Les vainqueurs des PRIMUD d’or 2019, 2020 et 2021 à savoir Safarel Obiang, Mix 1er et Kerozen, ont bel et bien reçu les clés de leurs maisons le lundi 17 avril à Grand-Bassam.

PRIMUD: Les villas de Safarel Obiang, Mix 1er et Kerozen ont une valeur de 45 millions de Francs CFA chacune

C’est fait ! Les lauréats du Prix International des Musique Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMUD) 2019, 2020 et 2021 sont entrés en possession de leurs maisons.

Le Molare, promoteur de cette cérémonie, et son partenaire Krom and Co, ont finalement respecté leur parole en remettant le lundi 17 avril, comme promis depuis quelques mois, les clés des différentes villas aux artistes Coupé-décalé, Safarel Obiang, Mix 1er et Kerozen.

La cérémonie officielle de remise de clés a lieu sur le site de la cité Golden City dans la commune de Grand-Bassam en présence d’un parterre d’invités et des hommes de médias ivoiriens.

Les villas des vainqueurs des PRIMUD d’or 2019, 2020 et 2021, sont estimées à 45 millions de Francs CFA chacune.

Visiblement très heureux de recevoir enfin les clés de sa maisons de 4 pièces, Safarel Obiang, naguère très remonté, a félicité Le Molare et le promoteur qui ont respecté leurs engagements vis-à-vis d’eux.

‘’Je tiens à remercier la population ivoirienne et tous les blogueurs qui ont oeuvré, y compris M. Group, pour qu’on rentre en possession de nos maisons. Tout est fait, tout est fini. Je suis satisfait, on attend maintenant les documents’’, dit-il.

Quant à Le Molare, il a également traduit ses remerciements à l’opérateur immobilier. Il l’a fait savoir quelques heures plus tard après la remise des clés sur sa page Facebook.

‘’La fin d’une chose vaut mieux que son début. Merci à Dieu !!! Le plus grand bâtisseur. Les 3 lauréats des PRIMUD à savoir Mix Premier, Kerozen et Safarel Obiang ont reçu leurs maisons situées à Bassam dans la cité GOLDEN CITY. Sur 250 m2, des petites villas 3 chambres avec salle de bain, toutes autonomes avec une cour extérieure. Je suis ravi pour les 3 artistes. Nous sommes à la 4ème maison offerte dans cette activité. Je voudrais remercier le promoteur KROM AND CO d’avoir tenu ses engagements’’, écrit-il.