États-Unis : Le film-documentaire sur Kanye West attaqué en justice

Le documentaire sur Kanye West intitulé ‘’Jeen-Yuhs’’, est attaqué en justice par une femme. Elle accuse les réalisateurs d’avoir utilisé son image sans son consentement.

Le film biographique sur Kanye West attaqué en justice

Le rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West traverse depuis quelque temps, des situations difficiles. Il a fait face à de nombreuses critiques avec ses propos antisémites qui lui ont valu d’être retiré de la liste des milliardaires du monde.

L’ex-mari de Kim Kardashian n’est pas non plus au bout de ses peines. La justice américaine s’est mise à ses trousses d’abord, concernant les conditions nutritionnelles des élèves de son école aux Etats-Unis, dénommée ‘’Donda Academy’’.

Deux anciennes enseignantes de cet établissement ont porté plainte contre Kanye West. Une autre affaire vient encore éclabousser le chanteur.

Même s’il n’est pas directement concerné, il s’agit de son film-documentaire sorti en 2022 sur la plateforme Netflix. Le film biographique intitulé ‘’Jeen-Yuhs’’, n’a pas plu à une femme qui s’appelle Cynthia Love, qui apparaît sur les images.

Elle a porté plainte le lundi 17 avril contre les deux réalisateurs du documentaire, à savoir Clarence Coodie Simons et Chike Ozah.

En cause, ils auraient utilisé sans permission une séquence du clip ‘’Through The Wire’’ de Kanye West datant de 2003, où cette femme faisait une apparition. La vidéo a été réalisée à l’époque par Simmons et Ozah.

La femme en question a expliqué que lors du tournage de la séquence pour lequel elle avait touché un cachet de 20 dollars, elle était dans un état altéré et qu’elle n’avait pas été ‘’capable de donner son consentement’’ pour être sur les images.

Sobre depuis maintenant 18 ans, elle réclame au minimum 30 000 dollars de dommages et intérêts à Netflix ainsi qu’aux deux réalisateurs.

Parce qu’aujourd’hui être vue ainsi dans le docu révélait son passé sombre à de nombreuses personnes qui l’ignoraient, la forçant à ressasser de mauvais souvenirs.