Henriette et Henri Konan Bédié : Une histoire d’amour qui a duré 65 ans !

Henri Konan Bédié est décédé dans la nuit du mardi 1er août 2023 à l’âgé de 89 ans. L’ancien président de la République de Côte d’Ivoire laisse derrière lui son épouse Henriette Koizan Bomo Konan Bédié avait qui il a partagé 65 ans de vie commune.

Henriette et Henri Konan Bédié : Un amour de collège qui traverse le temps

Le couple Henri Konan Bédié est un bel exemple de longévité. Tout commence en 1954 quand le jeune Aimé Konan tombe sur la photo de la sœur de son ami. Cette dernière n’était autre qu’Henriette Koizan Bomo. Le jeune homme est sous le charme de la jeune fille. À partir de là, le collégien entreprend des démarches et réussit à gagner le cœur d’Henriette.

Les deux tourtereaux vont sceller leur union le 3 avril 1957 en France, notamment à Poitiers. Le couple donne naissance à trois enfants Lucette Bédié Aié, Jean-Luc Bédié et Patrick Bédié.

Henriette Koizan Bomo ne tarrissait pas d’éloges à l’égard de son mari. "C’est un mari adorable, plein d’humour mais il parle peu", confiait-elle lors d’une interview accordée à RFI.

On se souvient que lors du 3e anniversaire de l’appel politique de Daoukro, le "Sphinx" a publiquement rendu hommage à sa compagne. "Je ne peux terminer cette allocution sans adresser un mot spécial à mon épouse adorée, source d’inspiration intarissable. Son soutien constant depuis tant d’années, son amour, sa patience et sa compréhension ont fait de moi, l’homme que je suis devenu et je tiens à l’en remercier de tout cœur. Je vous invite à vous joindre à moi pour la saluer. Mme Bédié, ma biche royale, fais-moi l’honneur et le plaisir de me rejoindre ici", avait-il clamé.

Henriette Bédié a connu le pouvoir et le secret du palais présidentiel aux côtés de l’héritier d’Houphouët-Boigny, mais aussi l’exil à la chute du régime du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) en 1993. "N’zuéba" quitte ainsi sa "biche royale" après 65 ans de vie de couple.