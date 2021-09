Affaire Tina Glamour - Carina Style recule: "On ne l'attaque pas"

Il y a quelques jours, la chanteuse Coupé-décalé et chroniqueuse sur la chaîne NCI, Carine Style, faisait l'objet de virulentes critiques de la part de Tina Glamour, la mère de feu Dj Arafat.

Carina Style répond à Tina Glamour

Après sa récente sortie contre Carmen Sama, la mère de feu Dj Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour s'en était prise à la chanteuse Coupé-décalé, Carina Style, qui officie en tant que chroniqueuse à l’émission ‘’Show buzz‘’ diffusée sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI). En effet, la belle Carina Style, lors d’un numéro de ladite émission, avait exhorté Tina Glamour à éviter de se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. Chose que la Spendja n’avait pas du tout appréciée.

Comme à son habitude, La Spenda, agée de 56 ans, a proféré des injures contre la chanteuse Coupé-décalé, également ancienne danseuse de la Yorogang, label créé par feu Dj Arafat. ‘’Carina style, tu me provoques ? Je vais m'amuser avec ton visage qui brille on dirait poisson Apf là. Tu parles de moi pourquoi?... Je connais cette fille. Donc vous voulez quoi à la fin ? Parle de ton teint délavé là … Carmen n’est pas ma rivale mais la mère de ma petite fille. Va faire un lifting de tes joues… ‘’, a lancé Tina Glamour sur sa page Facebook.

De retour sur le plateau de Show buzz, lundi, Carina Style est revenue sur la sortie de Tina Glamour. ‘’C’est la mère de la Chine, c’est notre maman, on ne l’attaque pas … ici. Sur notre plateau, on n’a jamais eu des insultes contre maman Tina. Ici à Show buzz, on dépaporise (dire la vérité) et on donne un peu de conseils‘’, a-t-elle indiqué avec un large sourire.