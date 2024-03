Lors d’une audience accordée à Koné Souleymane Kamaraté dit Soul To Soul, Laurent Gbagbo a dévoilé une conversation entre lui et Alassane Ouattara au sujet de Guillaume Soro.

Laurent Gbagbo : « Qu’est-ce que Guillaume Soro va voir qu’il n’a pas encore vu ? »

Quelques jours après la visite d’une délégation du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) à son domicile, Soul To Soul a été reçu en audience par Laurent Gbagbo. Au cours des échanges, l’ancien président ivoirien est revenu sur une conversation qu’il a eue avec Alassane Ouattara.

« Un jour, j’ai dit à Alassane, mais Guillaume-là, il faut qu’il rentre parce que quelqu’un qui a été président de l’Assemblée nationale, ce n’est pas bien qu’on ne sache pas où il est. Il dit « lui-là, il va voir avec moi ». Je dis, mais qu’est ce que Guillaume Soro va voir qu’il n’a pas encore vu ? », a interrogé le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien).

Laurent Gbagbo a aussi fait savoir qu’il a toujours plaidé auprès de l’actuel chef d’État ivoirien pour le retour Côte d’Ivoire de Guillaume Kigbafori Soro et la libération des détenus politiques.

Damana Pickass, deuxième vice-président du conseil stratégique et politique en charge de la mobilisation de la jeunesse et de la fête de la renaissance, a rendu un témoignage sur Laurent Gbagbo.

« Votre attitude envers Soul To Soul ne remonte pas d’aujourd’hui. Nous vous avons connu dans notre plus jeune adolescence. On entrait à l’université quand on vous a découvert dans le combat de la Côte d’Ivoire. Et spontanément, on vous a épousé, on vous a choisi comme notre leader. Mais les relations entre vous et nous ont dépassé le cadre politique pour rentrer dans le cadre filial. Vous étiez comme un père pour nous tous. Et quand nous avons un problème à l’université, vous êtes toujours intervenu », s’est-il exprimé.