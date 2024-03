La récente visite du PPA-CI à Soul To Soul pourrait-il être un élément déclencheur pour un rapprochement entre Laurent Gbagbo et Guillaume Kigbafori Soro ?

Et si Soul To Soul était le pont entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ?

Mercredi 13 mars 2024, des émissaires de Laurent Gbagbo se sont rendus au domicile de Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul. La délégation du PPA-CI était allée témoigner son soutien et son réconfort au proche de Guillaume Kigbafori Soro à la suite de sa sortie de prison.

Au cours des échanges, Soul To Soul n’a pas tari d’éloges à l’égard de Laurent Gbagbo. Il a indiqué que l’ancien président ivoirien est un véritable père qui ne lui a jamais privé de son affection.

« Il y a trop de rappel. L’attentat de l’avion, vous vous rappelez ? Il s’est déplacé sans protocole. Il est allé nous soutenir, m’apporter son affection. Ce jour-là même, il avait insisté, il voulait mettre un avion à ma disposition pour me faire partir en France. Il m’a dit : » tu risques d’avoir des séquelles. Accepte, va en France, ils vont bien te soigner, tu vas revenir. C’est quelque chose qu’on ne pas oublier. Moi, diplomate que hé suis, je suis un pur fruit de son humanisme. C’est lui qui a fait de moi diplomate. C’est lui qui m’a fait rentrer aux affaires étrangères », avait dévoilé le cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).

Si les rapports entre Gbagbo et Soul To Soul sont au beau fixe, on ne pas en dire autant pour les relations entre l’ex-chef d’État et Guillaume Soro. Au fort de la crise postélectorale de 2010-2011, M. Soro avait pris fait et cause pour Alassane Ouattara, le grand rival de Laurent Gbagbo. L’ex-chef rebelle avait salué l’arrestation du « Woody » de Mama le 11 avril 2011 puis son transfèrement à La Haye.

Lorsque les relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro se détériorent, le fondateur de GPS a entamé un exil dès le 23 décembre 2019. Ce jour-là, son avion en provenance de l’Europe a été interdit de se poser sur le sol ivoirien. L’appareil a été dérouté au Ghana. Soro avait déjà démissionné de son poste de président et l’Assemblée nationale à cause de divergences politiques avec Alassane Ouattara.

Deux ans plus tôt, Guillaume Soro avait demandé pardon à Laurent Gbagbo, alors détenu à La Haye. « Je veux demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j’ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo », s’était-il exprimé.

Si Guillaume Soro a pu rencontrer à La Haye son ancien compagnon de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire), il n’a jamais pu voir Laurent Gbagbo.

Depuis, l’ancien chef de la rebelle ivoirienne a mis fin à son exil et s’est établi au Niger. Avec la visite du PPA-CI chez Soul To Soul, le leader des soroistes et le mentor de Charles Blé Goudé pourraient-ils aplanir les sentiers ? Il ne faut pas oublier que la présidentielle de 2025 pointe du nez et le président du PPA-CI a déjà annoncé sa candidature. Le calcul politicien pourrait avoir son mot à dire.