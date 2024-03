Le Réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, la drogue en milieu scolaire et universitaire (RECLTASU) a mené une campagne de sensibilisation au groupe scolaire le Miri de Bingerville.

Drogue et tabagisme à l’école : Un réseau de communicateurs sensibilise les élèves

Le Réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, la drogue en milieu scolaire et universita a mené une campagne de sensibilisation au groupe scolaire Le Miri de Bingerville le mercredi 13 mars 2024. L’opération a porté sur les dangers liés à la consommation de la drogue, la cigarette et l’alcool en milieu scolaire.

« La nicotine rend dépendant. Le tabac tue au moins 5000 personnes par an. Et l’état de Côte d’Ivoire dépense plus de 28 milliards par an dans les soins des malades du fait du tabagisme. La cigarette n’est pas un bon ami. Le tabac et les études ne font pas bon ménage. Il faut carrément s’en abstenir. Vos parents ne peuvent pas payer des études aussi chères et dans des établissements d’excellence pour les décevoir avec la cigarette », a prévenu le président du Réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, la drogue en milieu scolaire et universitaire.

Par ailleurs, il a expliqué aux élèves du premier cycle et second cycle comment la drogue peut détruire leur avenir. « Un enfant qui est addict à la drogue a des comportements peu catholiques. Il commence à voler les objets de valeurs de ses parents. Son rendement scolaire baisse drastiquement. Il risque la prison. Pire la mort. », a-t-il indiqué.

Le conférencier n’a pas manqué de souligner que la cure d’un addict à la drogue est très coûteuse. « La désintoxication d’un addict à la consommation de la drogue oscille entre 200.000 F CFA et 400.000 F CFA par séance », a-t-il dit.

M. Lawson, directeur des études du groupe scolaire Le Miri s’est réjoui de la formation pratique donnée par le RECLTASU. « Votre formation a été très pratique. On espère que les enfants feront bon usage de ce qu’ils ont reçu. Nous allons vous recevoir à nouveau lors de notre cérémonie d’excellence. », a-t-il souhaité.