Les rencontres des huitièmes de finale de la Ligue des champions ont donné leur verdict. Et l’heure est désormais aux quarts de finale avec les équipes qualifiées. Ainsi, le tirage au sort est fait et les clubs qui vont s’affronter dans cette étape de la compétition sont connus.

Le tirage au sort complet des 1/4 de finale de la Ligue des champions

C’est désormais officiel. Le tirage au sort des quarts de finale de saison 2023-2024 de la Ligue des champions est fait. Pour cette étape de la compétition, le PSG va affronter le FC Barcelone qui ne lui est pas un inconnu, pour tenter d’obtenir le billet des demi-finales de la coupe aux grandes oreilles.

La manche aller des rencontres va se dérouler les 9 et 10 avril prochain. Et les matchs auront lieu la semaine suivante c’est à dire les 16 et 17 avril 2024.

Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions

Arsenal vs Bayern Munich

Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Manchester City

PSG vs FC Barcelone