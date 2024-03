Suite à la panne des services internet des opérateurs MTN et Orange en Côte d’Ivoire, une solution temporaire vient d’être trouvée.

MTN et Orange basculent d’abord sur Moov Africa en attendant de gérer la panne d’internet en Côte d’Ivoire

La panne d’internet chez les deux grands opérateurs de Côte d’Ivoire (MTN et Orange) a créé d’énormes pertes pour les opérateurs économiques. Selon Olivier Avoa, directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, cette interruption brusque est due à une section de quatre des cinq câbles sous-marins qui desservent la Côte d’Ivoire. Et seul le câble de l’opérateur Moov Africa a pu échapper à cette situation.

À en croire Olivier Avoa, au regard de l’ampleur de la situation, la réparation des câbles va prendre jusqu’à une semaine. Ainsi, le directeur a indiqué que la solution trouvée tout de suite est de procéder à une mutualisation. Toute chose qui permettra aux autres opérateurs de basculer sur le câble de Moov Africa en attendant.