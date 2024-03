Le site de pari sportif 1XBet est désormais fermé en Côte d’Ivoire, annonce un communiqué de la LONACI. Un litige est à l’origine de cette décision.

Côte d’Ivoire : 1XBet et la LONACI dos-à-dos

« La Loterie Nationale de la Côte d’Ivoire (LONACI) informe la population ivoirienne et la communauté des parieurs en ligne qu’en raison d’un différend entre elle et la société Ludus, exploitant le pari sportif en Côte d’Ivoire sous la marque 1Xbet, le site de jeu 1Xbet a été désactivé depuis le 13 mars 2024 à 00 heure. », indique un communiqué émanant de la direction de la LONACI (Loterie nationale de Côte d’Ivoire).

Par ailleurs, la Loterie nationale de Côte d’Ivoire « invite l’ensemble des parieurs de cet opérateur à se rediriger vers les sites régulièrement admis en Côte d’Ivoire ».

On se rappelle que courant décembre 2023, les autorités ivoiriennes avaient interdit 1×Bet en Côte d’Ivoire. « L’organisation et l’exploitation des jeux concédés et assimilés sont donc interdites à tout opérateur que la Lonaci sur l’ensemble du territoire national », avait soutenu Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement. La LONACI avait salué la mesure.