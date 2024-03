Jonathan Morrison est de retour. Le jeune patron de la structure TREIIZE annonce les couleurs avec l’organisation de plusieurs activités à partir de ce week-end avec un concours Miss qui va déboucher sur une compétition de musique et une cérémonie des Awards.

Jonathan Morrison lance les activités de TREIIZE

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison a créé depuis quelques années sa propre structure dénommée ‘’TREIIZE’’. Avec celle-ci, il a organisé deux éditions d’une compétition sportive de maracana appelée 1XBet CAM Tchin-Tchin. Après des tensions avec le CITT au niveau de la paternité du concept, il change de dénomination.

Plus que jamais déterminé à aller de l’avant, malgré les difficultés rencontrées, Jonathan Morrison a sorti la grande artillerie de toutes ses activités qu’organise son entreprise. C’est au cours d’une conférence de presse assez atypique animée le jeudi 14 mars dans les locaux de TREIIZE baptisés ‘’La Maison Noire’’, par la porte-parole, Rita Josée Sery.

Ainsi, toute seule, cette dernière a d’abord présenté les différents secteurs d’activités dans lesquelles opère la structure de Jonathan Morrison. Il y a un volet sportif, un centre de recherches et développement qui à travers la technologie apporte des solutions pour l’amélioration de la qualité de vie des ivoiriens voire des africains (TREIIZE Services), une maison audiovisuelle qui offre des services de créations et de conceptions audio et vidéo de classe mondiale (Morrison Studio Animation) et une agence de communication internationale.

Après cette présentation, ce sont les événements majeurs organisés par TREIIZE qui ont été dévoilés par la porte-parole. Il démarre ce week-end avec le concours de beauté Miss TREIIZE et va mettre en compétition les plus belles filles de la Côte d’Ivoire. Six d’entre elles vont se retrouver le 13 avril prochain pour la grande finale dont le lieu sera déterminé plus tard. Ensuite, une compétition de jeunes talents à travers le TREIIZE Music Karaoké dont la finale va se dérouler au cours d’une grande cérémonie baptisée ‘’Hall of Fame’’. Lors de cette cérémonie qui marque la clôture annuelle des activités de la structure TREIIZE sera meublée par des Awards qui visent à valoriser et à récompenser des personnes influentes de la Côte d’Ivoire.