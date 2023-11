Côte d’Ivoire : Jonathan Morrison serait aux mains de la gendarmerie

Depuis quelques heures, des pages sur la toile indiquent une arrestation de Jonathan Morrison. Le motif évoqué de cette interpellation résulterait des nombreuses accusations portées contre lui.

Jonathan Morrison est-il arrêté par la gendarmerie ?

L’information a envahi les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Il semblerait que le jeune patron de la structure TREIIZE et promoteur du tournoi sportif dénommé ‘’CAM Tchin-TchinN’’, Jonathan Morrison serait aux mains de la gendarmerie nationale. Le post du mardi 31 octobre soir d’un journaliste du nom de Yacouba Doumbia et qui est le chef de service communication de l’hôpital Mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville en dit long. ‘’Jo le Magicien détenu à la Brigade de recherche sur plainte de ses victimes président de clubs. Il a vidé le sac de piment sans maîtriser la direction du vent’’, pouvait-on lire.

Cependant, un conflit qui a opposé des présidents de clubs engagés dans la compétition à Jonathan Morrison a fait grand bruit sur la toile. Dans un premier temps, ces derniers avaient fait un tapage monstre devant les locaux de la structure pour réclamer leurs cautions versées qui oscillaient entre 1.500.000F CFA à 2.500.000F CFA, versés depuis décembre 2022 avant l’ouverture de l’événement sportif au mois de juillet dernier.

Après l’attaque d’un des dirigeants au stade Félix Houphouët-Boigny mi-octobre au cours du match amical opposant les Eléphants de Côte d’Ivoire aux Lions de l’Atlas du Maroc, l’ex-copain de Maria Mobil avait soutenu mordicus qu’il n’allait rembourser aucun centime aux présidents de clubs et qu’il attendait une assignation en justice.

Ce n’est pas seulement cette affaire qui est pendante, mais il semble que des personnes et le sponsor officiel du tournoi de maracana accusent Jonathan Morrison d’être un arnaqueur. Et si toutes ces informations sont fondées et que réellement le jeune promoteur est en garde à vue, cela va porter un véritable coup dur à sa réputation. On attend la suite pour être bien situé sur cette affaire.