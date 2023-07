CAM Tchin-TchinN 2023 : Ça chauffe sur Jonathan Morrison, son siège pris d'assaut

Jonathan Morrison n’est pas encore sorti de l’auberge. Des présidents de clubs sont allés, le lundi 10 juillet, tempêter devant le siège de TREIIZE pour être remboursés de leurs cautions. Mais, le promoteur de l’événement sportif a brillé par son absence.

Des présidents de clubs réclament le remboursement de leurs cautions à Jonathan Morrison

Il ne reste seulement que deux jours pour le lancement de la deuxième édition du tournoi de maracana dénommé ‘’1XBET CAM Tchin-TchinN 2023’’, du jeune promoteur ivoirien, Jonathan Morrison. Bien avant, une tension couvait entre lui et des présidents de clubs qui se sont retirés de la compétition. Ces derniers avaient souhaité même rentrer en possession de leurs cautions qui vont entre 1.500.000F CFA à 2,500.000F CFA, versés depuis décembre 2022.

Dans un baroud d’honneur, le patron de la structure TREIIZE avait affirmé, dans une vidéo, ceci : ‘’Quand vous êtes prêts à reprendre l’argent de votre caution, vous savez où nous trouver, vous connaissez notre siège. Votre argent vous sera restitué’’. L’appel a été bien saisi par les présidents de clubs qui se sont précipités le lundi 10 juillet 2013, devant les locaux de l’entreprise, pour se faire remboursés. Arrivés au siège de TREIIZE, les présidents ont été choqués de voir que Jonathan Morrison n’a pas respecté sa promesse.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les présidents de clubs qui ont fait le pied de grue devant le siège de l’entreprise avec les forces de l’ordre, ne décolèrent pas. Il s'en est suivie une chaude empoignade entre les collaborateurs de Jonathan Morrison et les présidents de clubs. Malheureusement, le premier responsable de TREIIZE, sûrement pris dans les derniers réglages de la compétition sportive, n'était pas présent. Ce qui a envenimé les choses et des présidents de clubs ont tenu des propos durs.

‘’Jonathan Morrison (TREIIZE), rembourse les frais de participations et de licences des clubs que tu as volontairement et arbitrairement retirés de ton tournoi. On veut juste nos remboursements. C’est juste un montant global qui tournera autour de 20 millions de francs pour 10 clubs. Tu n’as pas peur ; sache que nous n’avons pas aussi peur. On est avec toi. Tu te caches, actuellement. Saches qu’on va se chercher dans Abidjan là. Kô, pardonnez, on n'a pas actuellement d’argent ; les caisses sont vides. On attend les engagements pris pour ce soir. Dans le cas contraire, demain, nous serons là paisiblement pour demander le remboursement de nos frais de participations et de licences. Deux (2) millions par club, ce n’est pas aussi lourd comme remboursement. Donc 100 millions du vainqueur là, tu vas faire comment pour payer ça’’.

Espérons que Jonathan Morrison va rembourser les présidents de clubs, sinon le jeudi 13 juillet au lancement du tournoi, on aura une grosse surprise qui pourrait gâcher la fête.