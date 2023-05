CAM Tchin-Tchinn 2023: Jonathan Morrison nargue les présidents de clubs

Jonathan Morrison a brisé le silence face aux accusations portées contre lui par un collectif de présidents de clubs du CAM Tchin-Tchinn 2023. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le patron de la structure TREIIZE a clarifié les choses.

Jonathan Morrison: ‘’Je tiens à vous rassurer qu’il n’y aura aucune négociation avec ces présidents’’

Le tirage au sort de la deuxième édition du tournoi de football dénommé CAM Tchin-Tchinn, s’est déroulé le samedi 13 mai dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Avant cette cérémonie, un collectif de présidents de clubs, avait brandi deux courriers pour expliquer d’abord leur mécontentement contre le jeune promoteur Jonathan Morrison et refuser ensuite de ne pas prendre part à l’événement de Yamoussoukro.

La structure TREIIZE, organisatrice du CAM Tchin-Tchinn 2023, est restée silencieuse face à la colère de ce collectif. Dans une vidéo publiée le lundi 22 mai en fin d’après-midi sur sa page Facebook, Jonathan Morrison, premier responsable, interpellé, a décidé de faire une mise au point sur cette situation.

‘’Je fais cette petite vidéo pour éclairer toute l’opinion. Le lundi 8 mai, j’ai reçu à mon bureau un courrier d’un prétendu collectif de présidents de clubs que je reconnais pas. J’ai pris le temps de lire et il s’agissait de leurs attentes par rapport au tournoi CAM Tchin-Tchinn 2023. Après lecture, j’ai décidé d’exclure tous les présidents qui faisaient partie de ce collectif. Le même jour, je les ai reçus et je leur ai passé l’information de leur exclusion. Certaines équipes seront retirées et pour les autres équipes restantes, on va trouver des présidents pour eux’’, indique-t-il.

Toutefois, Jonathan Morrison a fait savoir, dans cette vidéo d’environ deux minutes, qu’il ne va pas céder à l’intimidation. Lui aussi, il a pris des mesures à l’encontre de ces présidents de clubs. ‘’Je constate que ces présidents ont fait un tapage médiatique pour salir notre image et boycotter l’événement. Je tiens à vous rassurer qu’il n’y aura aucune négociation avec ces présidents qui ne reviendront pas dans le tournoi. Je tiens à dire aussi à ces présidents qu’on ne va pas les réintégrer quel que soit ce qu’ils vont faire’’, précise-t-il.

De même, lors de la rencontre en début de mois de mai avec le collectif des présidents de clubs, le jeune promoteur a souligné qu’ils ont dit niet à la restitution de leur caution. ‘’Nous avons proposé de leur rembourser le même jour, ils ont refusé pour des raisons que j’ignore’’, souligne-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Quand vous êtes prêts à reprendre l’argent de votre caution, vous savez où nous trouver, vous connaissez notre siège. Votre argent vous sera restitué’’.

Très optimiste dans sa déclaration, Jonathan Morrison a rappelé aux amoureux du maracana que le programme de la deuxième édition du CAM Tchin-Tchinn suit son cours et qu’il donne rendez-vous très bientôt aux populations ivoiriennes pour l’ouverture officiel de la compétition.