Côte d'Ivoire : Vers un boycott de la CAM Tchin-Tchinn 2023 par les clubs ?

Jonathan Morrison et le collectif des présidents de clubs sportifs du CAM Tchin-Tchinn 2023 ne regardent plus dans la même direction. Ils n’ont pas pris part samedi 13 mai à la cérémonie de tirage au sort de la deuxième édition de cette compétition à Yamoussoukro.

CAM Tchin-Tchinn 2023 : Les présidents reviennent à la charge

Le collectif des présidents de clubs sportifs du CAM Tchin-Tchinn 2023, ne démord pas contre Jonathan Morrison.

Les présidents de clubs ont encore diffusé un communiqué relatif à la cérémonie de tirage au sort de la deuxième édition CAM Tchin-Tchinn qui s’est déroulée le samedi 13 mai à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Le bureau exécutif du collectif des présidents de clubs, a énuméré les points de désaccords qui les opposent à Jonathan Morrison et sa structure TREIIZE.

'’Désaccords avec M. Jonathan Morrison et sa structure TREIIZE concernant le modèle de partenariat qui devrait nous lier. Désaccords sur les clauses des différents types de contrats proposés par M. Jonathan Morrison et le TREIZE aux Présidents de clubs et retrait des cartes d'invitation (tirage au sort) par les Présidents de clubs régulièrement inscrits pour le CAM TCHIN-TCHINN2023, subordonné et adossé à la signature OBLIGATOIRE des contrats imposés par M. Jonathan et le TREIIZE.

Le collectif informe les populations, les amoureux du ballon rond, en particulier du petit poteau, que nous ne prendrons pas part à la cérémonie de tirage au sort qui aura lieu ce jour 13 mai 2023 ( NDLR: hier samedi ) à Yamoussoukro’’, ont-ils informé.

Par la même occasion, le collectif des présidents de clubs sportifs du CAM Tchin-Tchinn 2023, informent qu’ils feront le grand déballage dans les jours à venir à travers une rencontre avec la presse.

‘’Le collectif animera une conférence de presse en début de semaine prochaine afin de présenter les différents points et éclairer la lanterne de tous sur les désaccords liés au modèle de partenariat et des différents contrats’’, précisent-ils.