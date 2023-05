Côte d'Ivoire : Amadou Koné explique son engagement aux côtés du président Ouattara

Il a consacré une dizaine d’années de sa vie à panser les plaies de Bouaké. Si la ville retrouve son lustre d’antan avec le retour des investisseurs et les nombreuses réalisations en faveur des jeunes et des femmes, c’est certes grâce à la politique d’une Côte d’Ivoire solidaire et prospère du président Alassane Ouattara, mais magistralement traduite sur le terrain par Amadou Koné. En retour, le collectif des mouvements et associations pour le développement et l’émergence ( COMADE) présidé par Traoré Souraka Mohamed s’est voulu reconnaissant. Traoré Mohamed et ses camarades ont promis de porter le candidat du RHDP aux élections municipales à Bouaké, Amadou Koné, vers une victoire sans ambages au soir du 2 septembre 2023.

Amadou Koné : « Je me suis engagé derrière le président Alassane Ouattara depuis 1994 et rien n’a pu m’en détourner »

C’était le samedi 13 mai 2023 à la place du Carnaval de Bouaké, au cours de la rentrée politique du Comade, qui avait pour thème « quelle contribution des mouvements et associations à la victoire des candidats du RHDP aux élections municipales et régionales de 2023 ».

« Les jeunes ne sont pas ingrats. Le président Alassane Ouattara nous a tant donné, c’est pourquoi il faut faire élire avec des scores écrasants ses candidats. Car ce que ADO veut, la base le fait. Et le COMADE est impatient d’envahir le terrain pour vendre les candidats du développement, les candidats de la construction, les candidats de la paix. Et celui qui incarne la vision du président Alassane Ouattara ici à Bouaké, c’est bien notre parrain, le ministre Amadou Koné », a dit Traoré Souraka Mohamed, président du collectif des mouvements et associations pour le développement et l’Émergence ( comade).

Il a salué le leadership et surtout la générosité de celui qu’il appelle déjà, monsieur Amadou Koné, Ministre des Transports, Député-Maire de la commune de Bouaké.

Pour Amadou Koné, son engagement aux côtés du président Alassane Ouattara depuis les premières heures du RDR en 1994, n’avait pas de prix devant les tentations de corruption et de débauchage des divers régimes qui ont précédé celui du RHDP.

"Grâce à notre engagement aux côtés du président Alassane Ouattara, la ville de Bouaké renaît de ses cendres. Ce sont plus de 2000 milliards de fcfa qui ont été investis pour le développement de la région", a-t-il indiqué.

Amadou Koné engage les mouvements associatifs à s’inscrire sur les listes e-militant

Amadou Koné a salué l’exceptionnelle mobilisation des jeunes de Bouaké autour de sa candidature.

« Il faut transformer cette mobilisation exceptionnelle de ce matin en vote. Il faut rentrer dans tous les quartiers pour dire aux gens de s’inscrire sur la liste e-militant. Les cartes de membres du parti seront bientôt disponibles. Le second conseil est de battre le record de la mobilisation pour qu’au soir du 2 septembre, l’adversaire ne soit plus capable de revenir faire ses courses au marché de Bouaké tellement il aura été mis K.O. Enfin , il faut avoir à l’esprit que la mobilisation pour les élections locales prépare 2025 » a fait savoir le futur ministre, Député-Maire de Bouaké.

Sercom Amadou Koné