Affaires Maritimes et Portuaires: 727 Elèves Officiers et Sous officiers aptes à servir

727 Elèves Officiers et Sous officiers dont 6 Elèves Officiers de la cinquante-sixième promotion de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) de la filière Affaires Maritimes et Portuaires et 721 Elèves Sous-officiers de la 11ème promotion des Agents de la police maritime dont 114 femmes ont reçu leur baptême de promotion et épaulettes. C'était au cours de la cérémonie de leur sortie officielle le jeudi 11 mai 2023 à l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan ( ARSTM) en présence du directeur de cabinet adjoint du ministère d'Etat, ministère de la défense, représentant le ministre Tené Birahima Ouattara parrain de la cérémonie, du ministre des transports Amadou Koné et de l'épouse de feu Lieutenant Gonkanou Ouan Philbert dont cette 11e promotion de la DGAMP porte le nom.

Ministère des transports : Sortie officielle de la 11e promotion de la DGAMP baptisée « promotion Gonkanou Ouan Philbert », le message d’Amadou Koné

Comme il est de coutume dans les organisations militaires et paramilitaires, après plus de deux ans de formations théoriques, techniques et militaires, 727 Elèves Officiers et Sous-officiers dont Six (06) Elèves Officiers de la cinquante-sixième promotion de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de la filière Affaires Maritimes et Portuaires et Sept cent-vingt-un (721) Elèves Sous-officiers de la 11ème promotion des Affaires Maritimes et Portuaires dont cent treize (114) femmes, ont reçu leur baptême de promotion et leurs épaulettes ce jeudi 11 mai 2023.

Cette cérémonie de sortie officielle permet aux élèves de passer des grades d’Elèves Officiers et Elèves Sous-officiers à respectivement Lieutenants et Sergents stagiaires des Affaires Maritimes et Portuaires. Mais également de recevoir les attributs de leurs nouveaux statuts.

Les conseils du Ministre d’état Tené Birahima Ouattara parrain de la 11e promotion des Agents de la DGAMP

« Vous savez que les Affaires Maritimes et Portuaires sont une composante des Forces de Sécurité Intérieure de notre pays. A cet effet, vous êtes sans ignorez les responsabilités qui vous incombent dans le domaine d’activité où vous allez exercer désormais. Il s’agira de faire face aux agressions et aux trafics illicites perpétrés ou exercés dans le milieu maritime. Ce sont entre autres, la piraterie maritime, le vol à main armée, le trafic de drogues et autres substances psychotropes.

Vous êtes donc appelés à lutter efficacement contre ces fléaux auprès de vos autres frères des Forces de Sécurité Intérieure et de l’Armée dans toutes ses composantes dans un esprit de mutualisation des moyens, comme le commande la Stratégie de l’Action de l’Etat en Mer de 2014, élaborée dans le cadre de la Réforme du Secteur de la Sécurité initiée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA » a conseillé le ministre d’état, ministre de la défense Tené Birahima Ouattara, parrain de la 11e promotion des Agents des Affaires Maritimes et Portuaires.

Revenant sur l’année 2023 décrétée « année de la jeunesse ivoirienne », Tené Birahima Ouattara représenté pour la circonstance par son directeur de cabinet adjoint s’est réjoui du fait que ces filleuls soient parmi les plus chanceux de leur génération, vu le grand nombre de jeunes de leur tranche d’âge qui sont encore sans emploi.

« Chers filleuls, vous qui êtes aujourd’hui affranchis des soucis d’emploi, je vous demande de tout faire pour être des modèles pour votre génération dans toute votre conduite.. » a-t-il ajouté avant de leur souhaiter de brillantes carrières professionnelles.

Amadou Koné salue la mémoire de feu Lieutenant Gonkanou Ouan Philbert dont la 11e promotion des Agents de la DGAMP porte le nom.

Pour le ministre des transports Amadou Koné, le choix de feu le Lieutenant Philbert Ouan Gonkanou comme nom de cette 11e promotion fait peser sur elle les devoirs de discipline, d’obéissance et sacrifice pour la nation. En effet, Feu le Lieutenant Philbert Ouan Gonkanou fait partie de la 2ème promotion des élèves sous-officiers des Affaires Maritimes et de la promotion 2005-2006 de l’ENA affecté en service à l’Arrondissement maritime de San Pedro. En mission commandée pour arraisonner un navire pirate, il est porté disparu en compagnie des sergents Gadens Yapo Kouassi, Mathieu Kouao Yapi et Anderson Botty Trazie au large de Sassandra le 11 mars 2009.

« Feu le Lieutenant Philbert Ouan Gonkanou est l’expression de l’humilité, du respect de la hiérarchie, du sens du devoir, l’abnégation au travail, le souci du bien être des collèges, le don de soi. C’est son don de soi et son respect de la hiérarchie qui ont conduit à sa disposition, puis à sa mort sans que dépouille ne soit retrouvée. En somme, feu Lieutenant Philbert Ouan Gonkanou était un creuset de valeur dont vous devriez vous inspirer. Vous avez donc l’obligation d’honorer sa mémoire de par votre exemplarité au travail » a insisté Amadou Koné.

Il a présenté et salué l’épouse de feu Lieutenant Gonkanou présente à la cérémonie avec ses enfants. Amadou Koné exhorte les 727 nouveaux agents des Affaires Maritimes et Portuaires à honorer la mémoire de feu Lieutenant Gonkanou de par leur exemplarité et dévouement au travail. « Je suis dans l’obligation de vous le dire ici solennellement, qu’aucun cas d’indiscipline et de laxisme ne sera désormais toléré. Je vous engage pour ce faire à accomplir les tâches qui sont les vôtres dans un esprit de soumission à l’autorité et d’abnégation au travail tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de la nation.

C’est pourquoi je vous invite à beaucoup de vigilance, de dévouement et à un esprit de discipline comme il convient à tout agent des corps militaires ou paramilitaires. C’est ce qui justifie le choix du nom de votre promotion » a martelé le 1er responsable des Affaires Maritimes et Portuaires.

Le DG de la DGAMP salue le leadership du ministre Amadou Koné et rappelle les conditions d’entrée aux Affaires Maritimes et Portuaires. « Ministre des transports depuis 2017, nul n'est besoin d'égrener le chapelet de ses actions tant en faveur de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires que des autres départements du ministère dont il a la charge. Par devoir de mémoire, c’est sous la conduite managériale de Monsieur le Ministre Amadou Koné que la loi fondamentale de laquelle découlent les règles nationales en matière de gestion des activités maritimes dite Code Maritime ivoirien, a été adopté. Aussi l’Administration Maritime moderne salut-elle sa politique d’équipement, de réhabilitation et de renforcement de capacités des agents ainsi que sa vision futuriste de la construction d’un siège et d’une base navale opérationnelle pour la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires » a salué le colonel Julien Yao Kouassi, directeur général des Affaires Maritimes et Portuaires.

En effet, après avoir été présentés au drapeau national, le 25 août 2022, à l’issu de leur Formation Commune de Base, à l’École Nationale de Sous-Officiers d’Active (ENSOA) de Bouaké, conformément à leur planning de formation qui se résume à une formation militaire et une formation théorique liée aux spécialités, ce sont 727 agents dont 06 Officiers et 721 Sous-Officiers, qui reçoivent ce jour un nom de baptême et leurs épaulettes, marquant ainsi la fin de leur formation théorique.

Devenir agent des Affaires Maritimes et Portuaires

Rappelons que l’accès aux emplois des Affaires Maritimes et Portuaires se fait par voie de concours organisé par l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) pour les Officiers et par le Ministère de la Fonction Publique, pour les Sous-Officiers encore appelés Agents de Police Maritime ou Agents de Police de la Navigation, des Ports et des Pêches. En outre, retenons que les Affaires Maritimes et Portuaires, sont l'administration en charge de conduire la politique maritime du pays.

« À ce titre, la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires est en charge de l’administration des gens de mer, de la gestion du domaine public maritime et fluvio-lagunaire, de l’application et du suivi des conventions internationales en matière de sécurité et de sûreté maritime. Ses agents, eu égard à leur appartenance aux forces de sécurité intérieure, sont rompus aux rudiments basiques militaires et aux maniements des armes. C’est pourquoi, ils peuvent être appelés à participer à la défense nationale aux côtés des forces armées nationales en temps de guerre ou de crise », rappelle le DG de la DGAMP.

Enfin, la réception de ces 727 nouveaux agents composés de 613 personnels masculins et de 114 personnels féminins, est un véritable atout selon le colonel Julien Yao Kouassi, « pour notre Administration, en ce sens que pour assoir une bonne politique de l’économie bleue, il nous faut des ressources humaines de qualité ». Un défilé, reflet de la discipline militaire et de la cohésion des troupes placées pour cette circonstance sous les ordres du commandant DOUGONE Serge, a mis fin à la cérémonie.

