Côte d’Ivoire : Tout savoir sur la femme blanche de Suspect 95

Suspect 95 a retrouvé l’amour auprès d’une belle brune française. Cette dernière qui a été présentée récemment à la sortie officielle de son nouvel album, s’appelle Charline Fret.

People: Ce qui n'a jamais été dit sur la femme de Suspect 95

Suspect 95 s’est véritablement remis de la disparition brutale de son ex-femme en 2020. Le rappeur a refait sa vie avec une nouvelle compagne. Cette dernière a été présentée par le chanteur ivoirien lors de la présentation officielle de son premier album ‘’Société Suspecte’’, à la Fondation Donwahi à Abidjan. Aucune information concernant la nouvelle conjointe de Suspect 95, n'avait été donnée. Tout ce que le public savait de cette blanche, c’est qu’elle est le manager du rappeur.

Mais, la blanche d’Oko Sisi est particulièrement connue dans le milieu artistique. Elle s’appelle à l’état civil Charline Fret et est de nationalité française. Avec une chevelure brune, la nouvelle compagne de Suspect 95 est une femme pluridimentionnelle puisqu’elle est spécialisée dans la production phonographique, le marketing, la négociation de contrats, etc. Elle a travaillé entre-temps, dans le label musical Universal Music Africa en tant que responsable des affaires juridiques et commerciales.

Par ailleurs, celle qui fait chavirer le cœur en ce moment du président du ‘’Syndicat’’, est un véritable soutien pour l’artiste. Elle est restée discrète à ses côtés pour l’aider à surmonter les épreuves. Aujourd’hui, le chanteur ivoirien et sa belle brune forment un duo solide et complice.