Bob Marley, l'ancien soudeur qui a conquis le monde grâce au reggae

Bob Marley est décédé le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans. Quarante-deux ans après la disparition de Mister Gong, son aura est encore plus présente dans le monde des vivants. Pourtant, l'homme aurait pu finir sa vie dans un atelier de soudure...

42 ans après sa mort, Bob Marley demeure immortel !

Le monde vibre au son du reggae ce 11 mai 2023, comme chaque année à la même période. Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom Bob Marley, a écrit les plus belles pages de la musique reggae. Chanteur et musicien hors pair, le fils de Cedella Booker et Norval Marley a sorti cette musique du ghetto jamaïcain pour la positionner au sommet du monde.

Venu tout droit de Kingston, la capitale de la Jamaïque, l'ancien ami de Peter Tosh s'est véritablement positionné comme le porte-parole des opprimés, des oubliés de la société. Les chansons de Bob Marley sont remplies d'amour, d'espoir, mais elles servent également à dénoncer le pouvoir de l'oppresseur.

Bob Marley aurait pu ne pas avoir cette carrière musicale pleine de succès. En fait, le jeune homme exerçait en tant que soudeur afin de joindre les deux bouts. C'est d'ailleurs le premier métier qu'il a embrassé. Mais son coeur s'évade de l'atelier de soudure. Un accident de travail va l'obliger à abandonner ce job. Un jour, alors qu'il manie un métal en fusion, le soudeur manque de perdre son oeil gauche. C'est ainsi que le futur king du reggae quitte le métier de soudeur.

En Côte d'Ivoire, Alpha Blondy a rendu un hommage au pape du reggae. "Tu as vécu 36 ans, tu es parti il y a 42 ans. Nous fêtons tes 78 ans et ta musique intemporelle n’a pas pris une ride... bien au contraire ! Elle continue de séduire chaque jour de nouvelles âmes et ton message universel fera toujours écho... J’en veux pour exemple le titre « War », le plus souvent couplé avec « No more trouble », qui est devenu un hymne antiraciste, une ode à la paix et le titre symbole des combats contre toutes les oppressions. Ton séjour sur terre n’a pas été vain et nous a tous ralliés sous la bannière du “One love, one heart, one destiny” rastafari", a écrit Jagger sur son compte Facebook.

Bob Marley, ex-compagnon de Rita Marley, a laissé derrière lui un lourd héritage musical. Né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque, il est décédé le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis.