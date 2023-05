Côte d’Ivoire: Une Libérienne soulève de gros doutes sur la mère de Franck Kessié

Le joueur ivoirien, Franck Kessié, a actuellement le sommeil trouble. Une libérienne a fait une sortie médiatique pour soutenir mordicus être sa maman biologique. L’affaire fait grand bruit sur la toile et un journaliste a décidé de faire une mise au point des choses.

‘’Le père de Franck Kessié n'a jamais été au Liberia et Franck est né en Côte d'Ivoire à Ouaragahio’’

Depuis quelques jours, l’international ivoirien du FC Barcelone, Franck Yannick Kessié est au centre d’une polémique. Une ressortissante libérienne du nom de Nancy Payne, a fait une sortie médiatique pour affirmer être la mère biologique du footballeur ivoirien. Une photo d’elle et ses deux enfants avec le portrait du joueur, circule actuellement sur les réseaux sociaux. Le joueur en difficulté dans son club, n’a pas encore réagi à cette affaire. Encore moins un membre de la famille de l’enfant de Zébizékou dans le département de Gagnoa.

Avant de connaître la vraie version, un journaliste et ancien chroniqueur à l’émission C’Midi sur RTI1, Boris Odilon Blé, a fait un post pour donner son avis sur cette affaire et faire des précisions pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Selon lui, les explications de Nancy Payne ne tiennent pas la route.

‘’Le père de Kessié n'a jamais été au Liberia et Franck est né en Côte d'Ivoire à Ouaragahio. Franck Yannick est le fils de Alexis Kessié et Djédjé Onouwo Nathalie. Papa Késsié est policier. Il débute sa carrière à la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) à Abidjan avant d'être muté à Daloa puis à Bouaké en 1989 où la famille va vivre une dizaine d'années. C'est pendant qu'ils sont installés à Bouaké que Nathalie Djédjé qui a déjà 4 enfants avec son époux, va donner naissance à Franck Yannick lors d'1 séjour à Ouaragahio en 1996. En 1999, Alexis Kessié est affecté à Abidjan, en poste au commissariat du 2ème arrondissement Treichville.

Il sera ensuite muté à la brigade des stups, détaché à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Contrairement à ce qui se dit, Alexis Kessié n'est pas mort pendant des combats en Côte d'Ivoire. Le policier a perdu la vie en 2007 au CHU de Yopougon, des suites d'une maladie métabolique. Au moment de son décès, avec son épouse Nathalie, ils ont 5 enfants : Kessié Nadia Israël, Kessié Prince Armel (dit Jaguer), Kessié Tchétché Franck Fréjus, Kessié Innocent Patrick et Kessié Franck Yannick.

Avant sa rencontre avec son défunt mari, Dame Nathalie Djédjé avait déjà 2 filles : Clarisse et Yolande Astrid. Feu Alexis Kessié n'a jamais été affecté dans le grand ouest ivoirien. Même quand il évoluait avec l’AS Police, il n’a pas été au Liberia pour une compétition. Comment un officier de police ivoirien qui n'a jamais été en poste à la frontière entre Côte d'Ivoire - Liberia, peut être le père du fils de Dame Nancy Payne ? Lequel des autres frères Kessié (Prince, Franck, Innocent) est son supposé deuxième fils avec Alexis Kessié ?

Que dire de ceux qui, dans leurs publications, affirment que Kessié n’a jamais parlé de sa mère ? Sont-ils vraiment abonnés aux réseaux sociaux de l’international ivoirien ? Le footballeur s’est toujours affiché en compagnie de sa mère. Vous avez sûrement, forcément vu Dame Nathalie Djédjé aux côtés de son fils au moment de sa signature à Barcelone. Donc dire que nulle part il n’est fait mention de sa mère pour justifier sa filiation au Libéria, c’est ne pas faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Franck Késsié est le dernier-né de Dame Nathalie Djédjé. Il est de plus en plus récurrent de voir des personnes affirmer avoir des liens de parentés avec des célébrités, personnalités etc.’’

Le journaliste a ensuite fait allusion à une affaire similaire où une dame avait soutenu être la mère du chanteur Coupé-décalé ivoirien, Mix Premier. Et ce dernier a vite fait de briser le silence pour clarifier les choses. Il a profité pour passer un message à tous. ‘’Si nous travaillons dur, atteignons les sommets, peut-être notre tour viendra. Quelque part, sur une planète pas très proche de la terre, quelqu’un dira qu’il est notre père, notre mère, notre frère, notre sœur’’, avance-t-il.