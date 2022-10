FC Barcelone: Comment la concurrence empêche Franck Kessié de s’exprimer

Après quatre ans passés à AC Milan en tant que titulaire, Franck Kessié s’est également engagé avec le club catalan pour les quatre prochaines années, soit jusqu’en 2026. Dans son ancien club, l’international ivoirien était le joueur le plus utilisé de l’effectif après le gardien de but. Aujourd’hui, face à la concurrence, Franck Kessié peine à gagner des minutes de jeu dans son nouveau club.

Quand la concurrence fait oublier le talent de Franck Kessié

Grâce à son impact physique, son repli défensif et sa capacité de projection sur l’avant, Franck kessié s’est vite imposé en tant que titulaire au poste de milieu relayeur droit à l’AC Milan. Mais, débarqué libre l’été dernier, le milieu de terrain ivoirien galère de temps de jeu au FC Barcelone.

La concurrence de Sergio Bousquets, Frenkie De Jong et Gavi, a finalement eu raison sur l’international ivoirien, malgré sa capacité de récupération hors normes. En effet, l’ancien milanais ne compte que trois titularisations depuis son arrivée au FC Barcelone.

Il se contente seulement d’un temps très limité pour démontrer de quoi il est capable, voire à ne pas discuter la moindre minute comme ce fut le cas le jeudi dernier face à villarreal au camp Nou. Interrogé sur les premiers pas délicats de l’international ivoirien de 25 ans, l’entraineur du FC Barcelone, Xavi a justifié ses faibles minutes disputées et a tenu à voler à son secours.

« Il est bien rentré, mais c’est la compétition qui marque les équipes. Nous avons beaucoup de joueurs à ce poste », a-t-il lâché en conférence de presse. Selon Xavi, Franck Kessié est un joueur professionnel et il s’entraine très bien d’ailleurs.

« Je suis sûr qu’il obtiendra ses minutes tout au long de la saison », a-t-il espéré. En liga, l’international ivoirien a déjà pu discuter environ 8 matchs dont 0 but et aucune passe décisive créée.

Les internautes pensent que Franck Kessié ne devrait pas aller à Barcelone

Depuis l’annonce du départ de Franck Kessié de l’AC Milan pour Barcelone, la plupart des internautes n’ont pas manqué de s’exprimer. Pour beaucoup, Barcelone n’était pas un club idéal pour l’international ivoirien pour y faire carrière.

« Franck Kessié va au Barça pour gâter sa carrière. Les joueurs africains ne sont pas bien traités au FC Barcelone », comme on pouvait l’entendre dire et écrit en commentaire sur les réseaux sociaux. Tous, en prenant pour exemple, Samuel Eto’o, Yaya Touré et bien d’autres qui malgré leurs talents, n’ont pas été bien traités dans le club catalan.

Qui est Franck Kessié ?

Franck Kessié est un footballeur international ivoirien né le 19 décembre en 1996 à Ouaragahio, en Côte d’Ivoire. Il évolue aujourd’hui au poste de milieu de terrain au FC Barcelone. Kessié a été formé au Stella Club d’Adjamé en Côte d’Ivoire.

L’international ivoirien commence sa carrière internationale à Atalanta Bergame depuis janvier 2015 où il va passer 2 ans, c’est-à-dire de 2015 à 2017. En 2017, il s’engage par la suite avec l’effectif de l’AC Milan où il inscrit son premier but sur penalty sur le terrain du FC Crotone.

Et le 22 mai 2022, il inscrit un but sur le terrain de Sassuolo (0-3) lors de la dernière journée de la série A, qui assure le titre de champion d’Italie à AC Milan. Il a signé au Barcelone le 04 juillet 2022.

Yahafe Ouattara (stagiaire)