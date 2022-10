Côte d'Ivoire: Finie l'AFI de Domoraud, Zoro Marc a créé son association

L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, est un nouveau syndicat qui vient de faire son entrée dans le milieu du football ivoirien. C'est au cours d'une conférence de presse animée, ce lundi dans la commune de Cocody, que le président dudit syndicat, l'ex-international ivoirien, Zoro Marc, a donné les raisons de la création de ce syndicat.

Zoro Marc: '' Didier Drogba n'est pas membre de l'Ufpci''

'' Aujourd'hui, nous avons constaté que l'honneur et la vie de nos joueurs ne sont plus reluisants, nos joueurs sont dans de mauvaises conditions, nos joueurs sont malheureux... Et ce sont les raisons pour lesquelles mes amis et moi avons créé l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire (Ufpci )'', a expliqué Zoro Marc.

Puis d'ajouter: ''L'Ufpci a pris le soin de prendre attache avec la Fifpro pour nous accompagner(...) L'Ufpci a pour mission de défendre les droits et de veiller au strict respect des contrats des footballeurs professionnels ivoiriens...A juste titre, elle s'engage à ameliorer les conditions de vies des joueurs et à leur garantir une sécurité sociale. L'Ufci prendra en compte le rayonnement du football féminin en Côte d'Ivoire''.

Zoro Marc a également révélé avoir informé le président de la Fif, Yacine Idriss Diallo, de la création de cette association. '' J'ai de très bonnes relations avec le président de la Fif qui est pour moi un père...je suis allé le voir. C'est quelqu'un de très ouvert, je lui ai fait part de mon désir de créer une association pour défendre nos jeunes frères. Nous avons échangé et j'en suis sorti très heureux'', a-t-il expliqué.

Fidèle lieutenant de Didier Drogba, Zoro Marc a affirmé que son ancien capitaine en sélection, en sa qualité de président d'honneur de la Fifpro, a un droit de regard sur l'Ufpci.

'' Je suis le fruit de la renaissance, c'est un projet que nous avons mis en place, Didier est mon ami, c'est vrai, mais en ce qui concerne ce syndicat, il n'est même pas membre. Mais Didier Drogba est le président d'honneur de la Fifpro. De fait, il a un droit de regard sur ce syndicat. Et il a un droit de regard sur toute les associations qui défendent les droits des joueurs'', a-t-il ajouté.