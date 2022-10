Sécurité au Sahel : Ouattara et Mahamadou Issoufou échangent

Alassane Ouattara a échangé avec l'ancien dirigeant nigérien Mahamadou Issoufou, le président du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. La rencontre a eu lieu le lundi 24 octobre 2022. Les deux hommes ont évoqué la situation dans la sous-région et au Sahel.

Alassane Ouattara et Mahamadou Issoufou parlent de sécurité au Sahel

"Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu, ce lundi 24 octobre 2022, avec le président Mahamadou Issoufou, président du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel", peut-on lire dans une note en provenance de la République de Côte d'Ivoire.

On apprend également que la rencontre entre Alassane Ouattara et son hôte "a permis d'évoquer la situation dans la sous-région et au Sahel ainsi que les défis à relever, notamment sur les plans sécuritaire, climatique, démographique, humanitaire et de développement économique et social".

Mahamadou Issoufou a dirigé la République du Niger du 7 avril 2011 au 2 avril 2021.