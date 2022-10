Côte d'Ivoire : C'est bouclé ! Charles Blé Goudé rentre le 26 novembre

Tout est fin prêt pour le retour de Charles Blé Goudé à Abidjan. Dans une déclaration lue par le docteur Saraka Patrice, le porte-parole du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), on apprend que l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) foulera le sol ivoirien le 26 novembre 2022.

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé annonce enfin son retour

C'est dans une déclaration lue par le docteur Saraka Patrice que la nouvelle a été portée. En effet, le secrétaire général et porte-parole du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a annoncé le lundi 24 octobre 2022 que Charles Blé Goudé regagne Abidjan le 26 novembre 2022.

"En ce jour mémorable et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente qu'il a été convenu, avec les autorités ivoiriennes que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022", a dit Saraka Patrice.

Une délégation du COJEP a rencontré SEM Soumahoro Claude Sahi, le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, en vue de discuter de la date exacte du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et conformément aux instructions du chef d'État ivoirien de poursuivre les échanges relatifs aux dispositions pratiques liées à l'arrivée du fondateur du COJEP. Pour sa part, Claude Sahi a salué les émissaires de Blé Goudé pour la démarche élégante.

L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo attendait depuis longtemps de retrouver son pays. Acquitté par les juges de la CPI (Cour pénale internationale), Charles Blé Goudé est en possession de son passeport depuis le lundi 30 mai 2022. Da ns une note publiée le mardi 18 octobre 2022, le COPJEP avait fait savoir que le président Alassane Ouattara avait donné son accord pour le retour à Abidjan de l'ex-secrétaire général de la FESCI.