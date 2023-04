Côte d'Ivoire: L'Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) reçoit un appui financier de la Grèce

Suite à la mission en Côte d’Ivoire le 12 janvier 2023 de son Ministre des Affaires Etrangères, M. Nikos DENDIAS, le Gouvernement Hellénique a accordé un appui financier de 65.000 EUR à l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) pour l'organisation entre autres du 24 au 28 avril 2023, d'un stage de "Formation des formateurs des agents chargés du contrôle en mer ».

Sécurité Maritime-golfe de Guinée : La Grèce appuie le renforcement des capacités de 20 agents de police à l'ISMI

Le lancement de la session de formation a été fait le lundi 24 avril 2023 à la salle de conférence de l’ARSTM. Cette session d’ouverture a été marquée par l’intervention de l'Ambassadeur de la République Hellénique au Sénégal et Envoyé spécial du Ministère des Affaires Etrangères pour le Sahel, SEM Efthimios-Georges COSTOPOULOS.

Ainsi, durant près d’une semaine, des experts nationaux seront invités à animer cette formation qui s’adresse à 20 officiers de police provenant de plusieurs administrations dont la Marine militaire, les Affaires maritimes, la Douane, la Police/Gendarmerie, etc. qui ont déjà suivi des formations à l’ISMI en matière d’exercice des pouvoirs de police en mer.

L’objectif de ce stage est de fournir aux apprenants un ensemble de connaissances et méthodes pédagogiques, afin de les rendre aptes à transmettre à leurs paires les compétences techniques déjà acquises et figurer ainsi dans le répertoire des experts formateurs de L'ISMI ; la finalité étant de disposer d’un vivier d’experts locaux à même d’assurer la pérennité des formations à l’ISMI.

Le golfe de Guinée réunit les espaces maritimes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Sur cet espace maritime se développent plusieurs activités pourvoyeuses d’emplois qui contribuent fortement à l’essor économique des Etats de la CEDEAO et de la CEEAC. Cette tendance va s’accroitre dans les années avenir au regard de leur croissance économique qui est l’une des plus élevées dans le monde. Sur le plan géostratégique, la diversité des ressources dans les Etats du golfe de Guinée (agriculture, poissons, hydrocarbures), et sa localisation sur l’un des carrefours maritimes les plus fréquentés, en font l’une des zones maritimes les plus riches d’Afrique, mais également un pôle d’attractivité au niveau mondial.

Pour faire face à ces problématiques sécuritaires, les Etats riverains du golfe de guinée ont pour la plupart adopté des stratégies de lutte contre l’insécurité maritime en application des résolutions du Sommet de Yaoundé sur la sécurité et la sûreté maritimes dans le golfe de Guinée adoptées le 25 juin 2013.

Pour une lutte efficace contre les actes criminels transfrontaliers commis dans le golfe de Guinée, les instruments du Sommet de Yaoundé ont recommandé de mettre l’accent sur la coopération pour le renforcement des capacités des administrations civiles et militaires ayant en charge la sécurité et la sûreté maritimes.

Ainsi, depuis sa création en 2015, l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM), et ses partenaires, dont la France, l’Union Européenne, la CEDEAO, le Japon et l’Allemagne offrent aux personnels civils et militaires des Etats du golfe de Guinée des programmes des sessions de renforcement des capacités en matière de lutte contre la criminalité maritime et de prévention des accidents de navigation.

Sercom ARSTM