Choix des candidats du RHDP: Un cadre dénonce le deux poids deux mesures

Des voix bien introduites au sein de la commission d’arbitrage de désignation des candidats aux élections locales dans la région de la Bagoué pour le compte du RHDP, laissent croire que ladite commission a privilégié, dans sa prise de décision, la limitation de la durée des mandats d’exercice des candidats.

Élections locales : Siama Bamba et Touré Alpha Yaya non retenus pour le compte du RHDP

À cet égard, les candidatures du Maire de la commune de Gbon, TOURÉ Alpha Yaya, et le Président du conseil régional, Siama BAMBA, ont fait l’objet de retrait pour raison d’effectivité de deux mandats. Or dans d'autres régions, cette limitation à deux mandats, n’a pas fait cas de valeur. Cependant, il semblerait que le Président du parti, son Excellence Alassane OUATTARA, aurait ordonné la reconduite des candidatures des maires sortants.

Une assertion non étayée dont la véracité est sujette à caution. Alors, si tels sont les raisons et les principes pris en compte par la commission régionale d’arbitrage de la Bagoué, nous restons au demeurant avisés et attachés à ces conditions pourvu qu'elles ne changent pas à la tête du client aux échéances ultérieures.

Le temps est donc venu de remettre la démocratie réellement entre les mains de chaque citoyen, pour mettre un terme à la dégradation incessante d'une fonction qui se doit des plus nobles : servir la nation, servir ses administrés et être au service des autres et non pas être au service de sa carrière politique. Le non-cumul, le non-renouvellement des mandats peuvent largement y contribuer si ces principes sont appliqués à tous et à chacun.

Par Idriss DAGNOGO

Fils de la Bagoué.