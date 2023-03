Côte d'Ivoire / Rififi au RHDP-Bagoué : Un Sociologue interpelle Bruno Koné et consorts

Sociologue du politique et de l'intégration, Kalifa Ballo, par ailleurs, Secrétaire à la communication de Bagoué Fraternelle Jeunesse et militant du RHDP, interpelle l'ensemble des cadres de la Bagoué sur la nécessité de préserver l'intérêt supérieur de la région et de "mettre au centre des agissement, la responsabilité". Ci-dessous, l'intégralité de sa déclaration.

Kalifa Ballo, Sociologue du politique et de l'intégration: "Si rien n'est fait, la violence sera au rendez-vous pendant les élections de 2023 dans la Bagoué"

Comme un bon militant et Alassaniste, je suis indigné par le visage que présente le RHDP dans ma région, la Bagoué. L'histoire étant un témoignage du vécu, il faut déjà s'inviter à dire les choses selon la réalité du terrain à l'effet de présenter les faits en fonction de leur contexte d'émergence et d'évolution.

Au lendemain des initiatives de restructuration du RHDP par le Directoire, initiatives qui s'inscrivent dans un élan d'insuffler une nouvelle dynamique au sein du parti présidentiel, le RHDP dans la région de la Bagoué semble fonctionner en inadéquation avec cette volonté de restructuration. Déjà aux élections des secrétaires départementaux, les choix des candidatures n'ont pas du tout été du goût de certains militants et beaucoup de cadres RHDP-Bagoué. La sortie médiatique du Député de la circonscription électorale de Gbon-Kolia-Sianhala, Honorable Alpha Yaya Touré en a été la parfaite illustration.

Après cette contestation de candidatures des secrétaires départementaux et de la liste des votants dans les localités de Boundiali, Kouto, Tengrela et Gbon avec les réactions violences qui s'en sont suivies à Kouto entre les partisans des candidats, l'Honorable Alpha Yaya Touré, l'Honorable Diakardia Bamba et Koné Zié Siriki, l'on n'a toujours pas mesuré l'ampleur de la situation sociopolitique à l'épreuve de cohésion sociale entre les Cadres RHDP dans la Bagoué.

Contesté par certains partisans se réclamant de la Députée-Maire de Boundiali, Madame Mariatou Koné, et du Président de Conseil Régional, Monsieur Siama BAMBA, le Ministre Bruno Nabagné Koné, Coordinateur RHDP régional, était initialement indiqué comme le responsable ayant tripatouillé la liste des électeurs aux élections des secrétaires départementaux RHDP, avant d'être présenté par le Président du Directoire du parti, le Ministre d'Etat Koné Kafana, le vendredi 16 décembre 2022 en qualité de Candidat RHDP aux élections régionales 2023.

La fin de l'idylle entre le Ministre Bruno Nabagné Koné et la Députée de Tengrela, l'Honorable Mariam Traoré

A cette cérémonie de présentation du Ministre Bruno Nabagné Koné, couplée de la présentation de la Ministre Mariatou Koné en qualité de Candidate RHDP aux municipales 2023 à Boundiali, l'on avait assisté à la présence massive de plusieurs cadres RHDP autour des candidats désignés par le Directoire du parti présidentiel avant la sortie officielle de la liste définitive des candidats aux élections régionales et municipales 2023.

Avant et pendant cette époque de présentation de candidature à Boundiali, alliée du Ministre Bruno Nabagné Koné et franche collaboratrice, l'Honorable Mariam Traoré jouait le rôle de bouclier politique auprès de l'homme qu'elle dit ne pas soutenir aujourd'hui pour des questions de candidatures à la municipalité à Tengrela. Dans ses discours politiques, l'on pouvait entendre " Bruno Nabagné Koné, le Baobab de la Bagoué nous te suivons".

Tout semblait aller pour de mieux entre le Ministre Bruno Nabagné Koné et la Députée de Tengrela, l'Honorable Mariam Traoré jusqu'à la réunion du comité d'arbitrage, le 06 janvier 2023 où il était question de procéder à la désignation des candidatures aux municipalités 2023 dans la Bagoué. Quant à l'Honorable Alpha Yaya Touré, depuis les élections des secrétaires départementaux, il était plongé dans un silence de marbre jusqu'à la réunion du comité d'arbitrage où il a fait une publication sur sa page Facebook disant qu'il avait été retenu candidat dans la circonscription électorale de Gbon-Kolia-Sianhala.

Déclaration aussitôt démentie par le Secrétaire du comité d'arbitrage, l'Honorable Diakardia Bamba via les réseau-sociaux. Plusieurs cadres RHDP de la Bagoué désormais contre le Coordinateur régional RHDP, Monsieur Bruno Nabagné Koné, avec pour seul motif, il veut imposer ses protégés (poulains) politiques comme candidats aux élections municipales de 2023 dans les localités de la Bagoué. Les ruptures politiques d'avec le Ministre Bruno Nabagné Koné, alimentées par la compétition de contestation de candidatures donnent à constater que l'Honorable Mariam Traoré, l'Honorable Touré Alpha Yaya, ainsi que beaucoup de jeunes proches du RHDP dans la Bagoué semblent ne pas être favorables aux choix du Ministre Bruno Nabagné Koné et désormais comptent le prêcher dans les oreilles les plus reculées.

"Le RHDP est malade dans la Bagoué"

Alors, ils luttent en remuant ciel et terre pour s'opposer au Coordinateur RHDP de la Bagoué, Monsieur Bruno Nabagné Koné. Dans cette cacophonie politique, le silence notoire de tous ceux qui aiment inconditionnellement le RHDP et son Président, Monsieur Alassane Ouattara, devraient entamer les initiatives à l'effet d'unir les forces vives politiques de la Bagoué autour des valeurs de cohésion et du vivre ensemble comme le veut le Président du RHDP, Monsieur Alassane Ouattara.

Une vérité relève des faits terrains, c'est que dans presque toutes les localités de la Bagoué, les populations n'ont pas encore digéré le fait que le Président sortant du Conseil Régional, Monsieur Siama Bamba ne soit pas reconduit candidat RHDP aux élections régionales de 2023. Pour elles, il a fait un excellent travail dans toutes les localités de la Bagoué au cours de ses deux mandats. Mais, la politique étant la politique, seul le Directoire statutaire étant en mesure de donner les motivations d'un tel changement, il convient, au nom de cohésion sociale entre les populations et la bonne marche du parti, trouver les méthodes de conciliation à l'effet de prôner le consensus pouvant faire gagner les prochains candidats RHDP aux élections régionales et municipales.

Tout porte à croire que le parti Présidentiel est malade dans la Bagoué, et si rien n'est fait, la violence sera au rendez-vous pendant les élections de 2023 dans la Bagoué. Il faudra donc urgemment quitter dans les théories explicatives pour s'orienter vers les faits en vue de trouver les solutions alternatives avant septembre 2023. Les faits indiquent clairement que depuis maintenant un temps bien raisonnable, l'on assiste à des querelles politiques entre certains cadres RHDP de la Bagoué quant aux choix de candidatures aux élections régionales et municipales dans la Bagoué.

"La fierté et l'orgueil sont des ennemis jurés en politique"

Si des cadres RHDP sont en désaccords par rapport aux choix de candidatures aux échéances régionales et municipales septembre 2023, alors que les décideurs du parti brillent de par leur silence, ça voudrait déjà dire qu'ils sont complices d'une manière à une autre de ces crises de positionnement politique. Quand je parle de complicité, c'est juste dire que quand on est pas d'accord, on donne sa position ou on appelle à la table de négociation. La fierté et l'orgueil sont des ennemis jurés en politique.

Le RHDP regorge que d'icônes politiques, cadres responsables et respectables. Alors, qu'est-ce qui les empêche de trouver des assises à l'effet de se parler franchement et décider ensemble ce qui est bon pour l'intérêt supérieur du parti. Aujourd'hui, le problème de la Bagoué est tellement bien réel et triste qu'il ne fait pas honneur au parti présidentiel. Mais, qu'est-ce que les Cadres du même parti ont à ne pas faire l'économie des compétitions politiques internes alimentées par les violences langagières pour regarder l'intérêt général du parti.

Pour ma part, je pense que le responsable RHDP de la région ainsi que ses associés devraient organiser une assise fraternelle à l'effet de se parler franchement pour enterrer définitivement la hache de guerre et faire tomber les murs de méfiance entre les populations se réclamant d'eux de part et d'autres. Comme le stipule une expression africaine, le poisson pourri par la tête. Alors, quoi qu'on dise, il convient de faire un clin d'œil au Ministre Bruno Nabagné Koné, premier responsable du RHDP dans la région de la Bagoué.

Aujourd'hui, l'on peut malheureusement parler de tout sauf l'harmonie entre les Cadres RHDP dans la Bagoué. Le problème a été d'abord local mais maintenant il est perceptible au plan national. De peur qu'il ne persiste jusqu'aux élections régionales et municipales septembre 2023, si vraiment l'amour du RHDP et le bien être du peuple demeurent la source de motivation des acteurs politiques RHDP de la Bagoué, il urge qu'ils s'engagent résolument dans la voie de résolution définitive de ces crises de positionnement interne qui ne sauraient faire aucunement honneur au Président de la République, Président du RHDP.

Le dialogue, seule solution pour instaurer la cohésion entre les Cadres RHDP de la Bagoué

Nous sommes sous la gouvernance d'un bâtisseur infatigable, Son Excellence Alassane Ouattara où les compétitions politiques semblent tourner autour de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce développement principalement enclenché dans les volontés politiques vise à décider mieux pour les populations vulnérables dans les zones sous-développées comme celle de la Bagoué. Malheureusement, les volontés politiques sont plus orientées sur les intérêts individuels que collectifs faisant ainsi échouer le processus de développement dans la Bagoué. En politique, le peuple est la cible de l'action politique, alors il devrait être le souci constant par excellence du politique.

Les maux qui détruisent en politique sont entre autres les discours de haine, de discrimination politique, de l'ethnicisation de l'environnement politique, de communautarisation de l'environnement politique et la politique de l'autochtonie. Dans la Bagoué, au lieu de prôner l'union sacrée pour faire bloc à l'opposition qui est à la reconquête du pouvoir d'Etat en 2025, c'est plutôt le conflit clanique qui oppose les Cadres du parti présidentiel dans la Bagoué.

Pour instaurer la cohésion entre les Cadres RHDP de la Bagoué afin de non seulement essouffler une nouvelle dynamique au RHDP mais aussi de traduire la volonté du Président Alassane Ouattara, le vivre ensemble, les Cadres RHDP de la Bagoué, commençant par le premier responsable, Monsieur Bruno Nabagné Koné et ses associés, Madame Mariatou Koné et Monsieur Siama Bamba doivent impérativement œuvrer pour le dialogue qui suppose d'abord le respect de condition sociale, de démocratie, d'autonomie, d'équité, d'interdépendance, d'imputabilité, de responsabilisation, du consensus, de principes fondamentaux, d'intégration de l'environnement et de la préservation de la diversité d'opinion et biologique afin d'inviter les militants et sympathisants à une l'union sacrée en vue de préparer les échanges régionales et municipales de 2023, arme redoutable pour gagner les élections présidentielles de 2025.

Si les Cadres RHDP de la Bagoué arrivent à s'approprier ces valeurs d'existence visant à changer positivement les choses, il est impérieux que la cohésion inclusive contribuera à instaurer un climat convivial dans la Bagoué. Actuellement, le problème est plus perceptible dans les violences verbales, de peur qu'il ne se transforme en violence armée, c'est bien le moment de colmater les brèches à l'effet d'éviter l'irréparable pendant les élections Régionales et municipales dans la Bagoué.

"J'invite sérieusement les cadres RHDP de la Bagoué à la relecture des lignes du statut du RHDP"

A toute fin utile, j'invite sérieusement les cadres RHDP de la Bagoué à la relecture des lignes du statut du RHDP, notamment à son Chapitre I/ article 3: Objet, qui stipule en ces termes: Le Rhdp a pour objet de conquérir et d'exercer le pouvoir d'Etat, par la voie démocratique. Pour atteindre cet objectif, le Rhdp s'engage à :

● Rassembler toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens autour des idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de fraternité, de paix, de travail, d’honnêteté et d'intégrité, en vue de l'émergence d'une société ivoirienne démocratique, libre et pleinement développée qui permettre à chaque citoyen d'assurer le plein épanouissement de sa personnalité,

● Tout mettre en œuvre, en vue de supprimer toutes formes d'inégalité, d'exclusion ou d'arbitraire, d'exploitation et d'aliénation,

● Contribuer à l'éducation et à la formation du peuple de Côte d'Ivoire, afin de le rendre apte à remplir ses devoirs et à exercer ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux textes régissant les Institutions de la République,

● Favoriser la responsabilité individuelle, l'épanouissement de la famille, l'autorité de l'Etat, l'Etat de droit, la sécurité des personnes et des biens, la libre administration des collectivités locales, le dialogue social, le développement de la libre entreprise et la protection de la nature et de l'environnement,

● Agir pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le monde, pour la pérennité de la nation Ivoirienne, de sa culture et pour la construction d'une Afrique libre, prospère et démocratique.

Plus généralement, le Rhdp s'engage à promouvoir la démocratie et en particulier, à instaurer une politique fondée sur le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. En effet, La création d’un véritable parti unifié fait une machine de guerre quasi imbattable pour les élections locales (municipales et régionales) et surtout pour les élections présidentielles. La lecture de cet extrait du statut du RHDP doit inviter chaque militant et sympathisant à mettre au centre des agissement, la responsabilité.

NB: Les chapeau, titre et sous titres sont de la rédaction.