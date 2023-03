Côte d’Ivoire- Dimba Pierre aux jeunes de l’Agnéby-Tiassa : « Vous êtes la prunelle de nos yeux »

C’est dans la ferveur que le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre a procédé, le samedi 25 mars 2023, à l’investiture du délégué régional, délégué CNJCI (Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire) du département d’Agboville, Loba Assandé Charlemagne et son bureau.

Côte d’Ivoire- Dimba Pierre : "La jeunesse est une belle opportunité"

Cette faîtière de plusieurs organisations de jeunesses, n’a pas trouvé meilleure personne que le ministre Dimba Pierre, pour en être le parrain.

« Je voudrais vous dire ma joie renouvelée d’être avec les jeunes et la population de cette belle région de l’Agnéby-Tiassa. Chers parents, sachez qu’il n’y a pas de problèmes de jeunesse. Bien au contraire, la jeunesse est une belle opportunité pour nous. Notre pays a donc de la chance d’avoir la plus grande frange de sa population la plus importante composée de jeunes avec le dynamisme et le talent qu’on leur reconnaît. Si vous avez un problème, c’est toute la société qui a un problème », a souligné le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, à l’esplanade de la salle des fêtes de la mairie d’Agboville.

Pour lui, les jeunes ont besoin d’être avec leurs aînés pour comprendre la vie et mettre en œuvre leurs pleins potentiels pour le bonheur de la région et du pays.

« Je suis venu ici parce qu’on ne peut parler de jeunesse, on ne peut pas parler d’unité, on ne peut parler de développement sans que je sois parmi vous mais. Je suis venu parce que la jeunesse, c’est la prunelle de nos yeux. C’est l’avenir de notre région et de notre pays et nous devons être à ses côtés pour les rassurer, les accompagner et les encadrer », a poursuivi le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

L’année de la jeunesse décrétée par le président de la République, Alassane Ouattara, est donc passée, le mercredi 22 mars dernier, du statut d’instruction à celui de projet en déploiement.

Prévu sur la période 2023-2025, le PJ Gouv est doté d’un montant global de 1.118.115.460.719 FCFA, dont 304 758 106 359 FCFA pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dédiées aux jeunes, 620 368 815 330 FCFA consacrés à l’insertion professionnelle des jeunes, 36 201 900 000 FCFA au renforcement de leur engagement citoyen et 156 736 639 030 FCFA à l’amélioration de leurs conditions de vie et de bien-être.

Ce programme vise à accompagner les jeunes ivoiriens dans leur cheminement vers l’autonomie s’appuie sur 3 axes principaux.

Il s’agit de : l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes; le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse et l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes.

Répondant aux doléances de ses filleuls, le ministre Dimba Pierre a réaffirmé le déblocage de près de 2,4 milliards de francs CFA par le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa pour l’insertion et l’autonomisation des jeunes, ainsi que des femmes.

« Chers frères et sœurs, n’ayez pas peur. Nous sommes dans le cheminement et devons avancer ensemble. Cultivons l’unité, le rassemblement et le vivre ensemble car si nous sommes unis, nous allons pouvoir surmonter toutes les difficultés et réussir notre mission : celle d’apporter le bien-être à nos parents.

C’est pourquoi, je vous engage à être une jeunesse responsable et consciente pour bénéficier des opportunités qui s’offrent à vous et contribuer aux côtés de vos ainés que nous sommes, au développement de notre pays », a-t-il exhorté.

Étaient présents à la cérémonie, le préfet de région, Sihindou Coulibaly, Choho Thomas, 3e adjoint au maire d’Agboville, Nanan N’Dori joseph, président de la Chambre des rois et chef traditionnels de l’Agnéby-Tiassa et Renald Gnagne Agnès, représentant le président national du CNJCI, Diabaté Ibrahima.

Tizié TO Bi

Correspondant régional