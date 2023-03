Oria Bertin aux jeunes d' Agboville: "Le ministre Dimba compte sur vous et il est avec vous"

La Jeunesse unie pour le développement du Château(JUDC) a été investie, le samedi 18 mars 2023, par le G15, en présence d’un parterre d’invités. Cadre choisi pour la cérémonie, le carrefour du Bonheur sis au quartier Obodjého d'Agboville.

Agboville : Les jeunes du Château invités à préserver la notoriété de leur quartier

« Membres du bureau de la jeunesse du Château, je tiens à vous dire que vous êtes le terreau de la cohésion, du rassemblement et de l’unité du quartier phare : le quartier Château. Le quartier château est un quartier emblématique. Un quartier de référence, qui a une histoire et qui a un vécu (…) Vous êtes donc, au cœur du système d'Agboville. Partant de tout ceci, votre rôle doit être un rôle central, qui détermine toute l’orientation stratégique, politique, économique d’Agboville. Sachez que, le ministre Pierre Dimba compte sur vous et il est avec vous », a confié Oria Bertin, vice-président du G15 (groupement de cadres de l’Agnéby-Tiassa, soutenant les actions de Dimba Pierre), parrain de la cérémonie.

Saisissant l’occasion, l’entrepreneur en (BTP) bâtiment et travaux publics a encouragé ses filleuls à la responsabilité. « La jeunesse n’est pas une fin en soi.

C’est un passage pour se former et apprendre auprès des aînés. Vous qui venez d’être investis, vous devez être une jeunesse consciente, responsable et battante, et qui apporte un peu plus à ses aînés pour avancer. Oui ! Mais, une jeunesse qui avance unis, main dans la main vers le développement d’Agboville et toute la région », a insisté le conseiller politique de Dimba N’Gou Pierre, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

« Président Ochou Martial, tu dois être un modèle, un rassembleur, un président qui cultive l’amour, la cohésion, le partage et l’unité autour de lui. Tu dois être un président de référence parce que tu habites un quartier de référence. Seuls, il vous sera difficile d’y arriver. C’est pourquoi, je demande à toute la jeunesse, aux femmes et aux chefs de vous aider dans la réussite de votre mission. Vous pouvez aussi compter sur nous, sur le ministre Dimba Pierre, sur le maire, ainsi que sur l’ensemble des cadres d’Agboville », a fait savoir Oria Bertin

Embouchant la même trompette que le parrain, Arsène Édi N’Cho, président de l’Union de la jeunesse communale d’Agboville(UJCA), a interpellé le président nouvellement investi et son bureau au respect des textes de la FENUJECI (Fédération nationale des unions de jeunesses de Côte d’Ivoire). « Vous êtes là pour servir la jeunesse du Château. Votre mission appelle à la responsabilité, à la maturité et au respect. Vous devez donc être des modèles afin que votre quartier en soit aussi un », a-t-il appuyé.

Notons que la cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre, représenté par son conseiller technique, Édi Charles ; sous le patronage de Boka Maurice et sous la présidence de Bertrand Ocho Kokou.

Tizié TO Bi

Correspondant régional