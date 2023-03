JIDF 2023 Agboville : Prof. Moustapha Brou Cho revient sur les avantages du digital pour les femmes

Les femmes d’Agboville ont été instruites, le vendredi 17 mars 2023, par Prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, à l’usage du numérique pour capter les nombreuses opportunités qu’il leur offertes. De façon concrète et pratique, comment le digital peut-il aider les femmes au quotidien ?

JIDF 2023 : Prof. Moustapha Brou Cho revient sur les avantages du digital pour les femmes

C’est par cette interrogation que la conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes de l’Agnéby-Tiassa, a entamé sa communication, lors de la célébration de la JIDF (Journée internationale des droits de la femme) autour du thème: "Innovations technologiques et digitales: leviers d’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d’Ivoire". « De nos jours, tout passe par un processus numérique et les opportunités en la matière sont légions. Grâce au numérique, les femmes peuvent suivre des cours en ligne, communiquer avec des proches, faire leurs courses, effectuer une transaction bancaire ou mobile money, ou encore prendre un rendez-vous médical. En termes d'emploi et de carrière professionnelle, les femmes peuvent postuler à des bourses d'études et des programmes de recherche scientifique, postuler à une offre d'emploi, vendre leurs produits en ligne avec les réseaux sociaux », a-t-elle exposé, à l’esplanade de la salle des fêtes de la mairie d’Agboville, en présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, parrain de la cérémonie.

Et à l’enseignante d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan d’ajouter : « Pour les enseignantes, il permet de dispenser des cours et encadrer ses étudiants ; les médecins peuvent même faire des interventions chirurgicales assistées. Elles peuvent travailler à distance dans le domaine numérique avec des métiers flexibles au niveau horaire. De ce fait, elles auront la possibilité d’allier la vie professionnelle avec la vie familiale et ainsi s’occuper de leurs enfants et foyers ». Une femme qui ne connait pas les technologies de l’information et de la communication, aujourd’hui, selon Prof. Moustapha Brou Cho, est une analphabète. « Nous, les femmes de l’Agnéby-Tiassa, ne devons pas rester en marge. Nous devons nous approprier ces nouvelles technologies pour entrer dans ce monde nouveau afin qu’il soit un gain pour toutes les femmes », a-t-elle encouragé, avant de fustiger l’utilisation malsaine du numérique à travers le cyber harcèlement et espionnage, les violences sexistes en ligne, la dégradation de l'image de la gente féminine et la marginalisation de la femme dans les métiers liés au digital. À en croire la conférencière, actuellement, 37 % des femmes n'utilisent pas internet bien qu'elles constituent près de la moitié de la population mondiale.

Pour rappel, c'est en 1975, lors de l'Année internationale de la femme(AIF), que l'Organisation des Nations unies(ONU) a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes, le 08 mars, officialisée en 1977. Cette journée est une aubaine pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les hommes, mais faire le point des acquis et défis.

Tizié TO Bi

Correspondant régional